Francis Allison inconforme con medidas contra la inseguridad implementadas por José Jerí: "Aisladas y populistas"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, indicó que las medidas tomadas por el presidente José Jerí en la lucha contra el crimen son "aisladas y populistas". Según el burgomaestre, esto pondría en evidencia la nula estrategia del gobierno.

Medidas no surgen efecto

Para el burgomaestre, es resaltable que Jerí Oré muestre una actitud distinta al que tenía su antecesora ante la ciudadanía y los medios. No obstante, subrayó que las acciones que ha dispuesto no han estado bien planificadas y al atacar por separado diversas debilidades, no está existiendo una cohesión.

"Creo que es importante que la máxima autoridad, que es lo que le exigíamos a Dina Boluarte, esté al frente y lidere el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Sin embargo, las medidas que se están tomados son efectivamente aisladas, no obedecen a una estrategia y son muchas de ellas más de lo mismo", indicó Allison.

Desde su perspectiva, el estado de emergencia declarado en Lima y Callao está fracasando, entre otros aspectos que imitan lo hecho en otros países. Uno de los que mencionó fue el prohibir que dos personas vayan en una moto para combatir el sicariato, lo que no tuvo resultados positivos en Ecuador.

"Aquí ya se ha prohibido una vez más porque la vez pasada no funcionó y ha seguido habiendo sicariato. ¿Por qué repetir los errores cometidos en otros países? ¿Por qué tener tanta medida aislada y básicamente populista? Que el presidente vaya una requisa a un penal se voltea, sale y a los 10 minutos... todo igual", sostuvo.

Lucha contra el crimen requiere apoyo

Francis Allison, sostuvo que la lucha contra el crimen solo tiene una receta: el apoyo absoluto de la Policía Nacional del Perú. No obstante, alertó que muchos agentes no cuentan con un arma propia, lo que limita sus actividades en el momento de enfrentarse a las bandas delincuenciales.

"No hay nada que inventar, es el apoyo absoluto a la policía. Metiendo mucho dinero, esa tiene que ser la inversión más importante en dimensión y en lo que significa fortalecer a la policía. Se anunció el plan celador, que el Estado iba a comprar a los policías su día de franco. Acabó el año y no se ha presupuestado", manifestó.

Frente a los resultados negativos que han tenido las medidas impuestas por el gobierno del presidente José Jerí para combatir la inseguridad ciudadana, Francis Allison mostró su inconformidad. Según el alcalde de Magdalena, estas han sido aisladas y populistas.