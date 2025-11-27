¡EXPLOTÓ! Jackson Mora DESTRUYE a su examigo tras desalojo de vivienda en Surco: "Carachoso"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La expareja de Tilsa Lozano, Jackson Mora, se encuentra en medio del paredón mediático luego de que la madrugada del último martes su familia y jóvenes que vivían en su residencia de Surco denunciaron haber sido desalojados abruptamente tras el ingreso de sujetos armados en el que se reavivó un conflicto legal entre el empresario y su exsocio Roberto de Romaña.

Bochornoso desalojo en Surco

De acuerdo al deportista el desalojo fue ordenado por su ahora examigo mientras se encontraba fuera del país y que se realizó con la presencia de personas que cargaban armas y con amenazas expulsaron a sus familiares y a peleadores que forman parte de su equipo, quienes residían en el inmueble.

Este domicilio es habitado por Mora desde hace 18 años, pero presenta un conflicto judicial el cual se agudizó la madrugada del último miércoles cuando de manera rauda un grupo de desconocidos ingresaron a la propiedad. Los deprotistas que vivían allí sostuvieron que los tipos ingresaron encañonados y con amenazas.

En diálogo con 'Magaly TV La Firme', Jackson sostiene que no fue notificado de manera formal respecto a un desalojo. "Los voy a denunciar y lo que han cometido ellos es usurpación agravada, es un delito grave", declaró con total indignación.

Por su parte, Noelia, hermana de Mora, calificó de "delincuentes" a los sujetos que ingresaron al predio. Según relata la señora que cuida a su hijo, que se encontraba allí, le contó que las personas ingresaron con armas e inclusive apuntaron al menor de edad y que ambos fueron desaforados a empujones.

En tanto, Rudy Gavidia, expeleador y sindicado como el que lideró este desalojo, afirmó que todo se realizó de manera legal y aseguró que la intervención al domicilio se llevó a cabo sin violencia y contradiciendo lo manifestado por los agraviados.

Arremete contra su examigo

Dos días después de protagonizarse este desalojo a la familia y peleadores del equipo de Jackson Mora, este recurrió a sus redes sociales para expresar su total desazón por lo suscitado y se dirigió a su examigo Rudy Gavidia a quine 'destruyó' por completo con un contundente mensaje.

Publicación de Jackson Mora

El también empresario recurrió a su cuenta oficial de Instagram para despotricar contra el expeleador sindicado de liderar este desalojo en su casa. "No ensucies mi sillón oe' carachoso. Ya llega el que te dio algo de color a ponerte en tu sitio. Un beso pezuñento", señaló.

Es así como Jackson Mora despotricó contra su examigo en medio de un desalojo suscitado en su vivienda de Surco, el pasado 25 de noviembre.