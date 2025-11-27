Senamhi anuncia incremento de temperatura para este fin de semana: Conoce AQUÍ las regiones donde regresará el brillo solar

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), durante este fin de semana habrá presencia de brillo solar en la costa norte y sur, así como en la sierra peruana. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fenómeno climatológico.

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera la presencia de brillo solar, de moderada a fuerte intensidad, entre el viernes 28 de agosto y el domingo 30 de noviembre.

Según su reporte, el suceso ocurrirá en las regiones de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Puno.

Asimismo, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.

En ese sentido, se estiman temperaturas máximas entre los 20 °C y 35 °C en la sierra norte, entre 19 °C y 29 °C en la sierra centro, y valores que oscilarán entre 18 °C y 34 °C en la sierra sur. Por su parte, se esperan temperaturas entre 29 °C y 35 °C en la costa norte, y registros entre 26 °C y 34 °C en la costa sur.

¿Debemos cuidarnos de los rayos del sol cuando no estamos en verano?

La Dra. Giuliana Nieto, dermatóloga del Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) de EsSalud, recomendó que para evitar enfermedades dermatológicas se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas.

"La radiación UV está presente todo el año, incluso cuando no vemos el sol. Es importante protegerse siempre, ya que los rayos solares pueden provocar envejecimiento prematuro, manchas e incluso cáncer de piel", explicó.

La especialista enfatizó a manera de prevención, que no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por el Senamhi. En esa línea, puntualizó que la advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Sobre esta enfermedad, en el Perú, este tipo de cáncer ocupa el tercer lugar en incidencia. Si bien su mortalidad no es tan alta como otros tipos, puede tratarse con éxito si se detecta a tiempo, detalla la institución.