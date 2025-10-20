Retiro AFP INICIA este 21 de octubre: Estas son las FECHAS clave para recibir tu dinero de hasta S/21,400

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Ya falta poco! La solicitud del octavo retiro de AFP inicia mañana, martes 21 de octubre. Los afiliados podrán pedir el desembolso de su dinero hasta S/21.400 y por ello, se revela en esta nota las fechas máximas en que llegaría cada UIT para cada persona, según la fecha en que realizan el registro de su solicitud.

Retiro AFP: Proceso de solicitud inicia el 21 de octubre

Lo que muchos estaban esperando está a punto de volverse realidad. Pues bien, este 21 de octubre, se dará comienzo al proceso de solicitud del octavo retiro extraordinario de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), de acuerdo al procedimiento anunciado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), conforme a la Ley N° 32445.

Más de 8 millones de afiliados de las administradoras Integra, Profuturo, Prima y Habitat, podrán disponer de hasta 4 UIT en cuatro armadas. Sin embargo, deben en tener una serie de requisitos (tener el número de tu DNI a la mano, tu clave web y el número de cuenta bancaria donde se realizará el depósito) y, en especial, las fechas clave para pedir su dinero.

Recuerda que el trámite será 100% virtual, por lo cual, las cuatro administradoras ya tienen habilitadas los LINKS de sus portales para que el proceso sea lo más rápido posible. Pero ten en cuenta que desde este martes solo se podrá pedir tu dinero, y recién, en un plazo máximo de 30 días calendario, computados desde la fecha en que fue presentada la solicitud ante la AFP, se realizará el primer desembolso de hasta 1 UIT.

Cronograma de solicitud por último dígito del DNI

La Asociación de AFP estableció el cronograma para el retiro AFP, y esto considerando, al igual que en anteriores procedimientos operativos, a los últimos dígitos del DNI. Esta estrategia busca ordenar la atención y evitar saturación en las plataformas digitales.

Quienes tengan su documento de identidad terminado en letra podrán presentar sus solicitudes el 21 de octubre o el 19 de noviembre. Los demás registros se distribuirán en varias semanas, empezando con los que terminan en 0 (22 y 23 de octubre, o el 20 de noviembre) y concluyendo con los que finalizan en 9 (17 y 18 de noviembre, o el 3 de diciembre).

Luego habrá un día más para todos en el mismo orden, y desde el jueves 4 de diciembre de 2025 al viernes 16 de enero del 2026 se podrán hacer las solicitudes en el periodo libre.

Tabla optimizada en escritorio Último dígito de DNI Fechas de registro de solicitud Letra Martes, 21 de octubre de 2025 - Miércoles, 19 de noviembre de 2025 0 Miércoles, 22 de octubre de 2025 Jueves, 23 de octubre de 2025 Jueves, 20 de noviembre de 2025 1 Viernes, 24 de octubre de 2025 Lunes, 27 de octubre de 2025 Viernes, 21 de noviembre de 2025 2 Martes, 28 de octubre de 2025 Miércoles, 29 de octubre de 2025 Lunes, 24 de noviembre de 2025 3 Jueves, 30 de octubre de 2025 Viernes, 31 de octubre de 2025 Martes, 25 de noviembre de 2025 4 Lunes, 3 de noviembre de 2025 Martes, 4 de noviembre de 2025 Miércoles, 26 de noviembre de 2025 5 Miércoles, 5 de noviembre de 2025 Jueves, 6 de noviembre de 2025 Jueves, 27 de noviembre de 2025 6 Viernes, 7 de noviembre de 2025 Lunes, 10 de noviembre de 2025 Viernes, 28 de noviembre de 2025 7 Martes, 11 de noviembre de 2025 Miércoles, 12 de noviembre de 2025 Lunes, 1 de diciembre de 2025 8 Jueves, 13 de noviembre de 2025 Viernes, 14 de noviembre de 2025 Martes, 2 de diciembre de 2025 9 Lunes, 17 de noviembre de 2025 Martes, 18 de noviembre de 2025 Miércoles, 3 de diciembre de 2025 Libre Desde el Jueves, 4 de diciembre de 2025 hasta el Domingo, 18 de enero de 2026

¿Cuándo recibiré el dinero de mi retiro?: Fechas de desembolsos

Teniendo en cuenta todo ello, te mostramos a continuación un cuadro donde se revelan las eventuales fechas clave en que llegaría cada UIT hasta alcanzar el tope máximo que es S/21,400, según la fecha en que registraste tu solicitud. Recuerda que el día en que recibirás tu dinero, será sumando los 30 días calendarios.

Este es el cronograma de desembolsos a tener en cuenta:

Pagos Plazo Máximo Fecha estimada 1er. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350). 30 días calendario desde que se presenta la solicitud. A más tardar el 20 de noviembre de 2025. 2do. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350). 30 días calendario desde la fecha del primer desembolso. Hasta el 20 de diciembre de 2025. 3er. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350). 30 días calendario desde la fecha del segundo desembolso. 19 de enero de 2026 aproximadamente. 4to. desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350) o saldo. 30 días calendario desde la fecha del tercer desembolso. Miércoles 18 de febrero de 2026 aprox.

Es así como teniendo en cuenta que las solicitudes del octavo retiro AFP comienzan mañana, 21 de octubre, y que los desembolsos se realizarán en cuatro armadas, se reveló el plazo máximo para los depósitos de cada UIT, según la fecha de solicitud en cada administradora: Integra, Profuturo, Habitat o Prima.