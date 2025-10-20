San Isidro: Identifican a sujeto que habría envenenado a mascotas en parques y calles del distrito

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Días atrás, específicamente entre el 10 y 11 de octubre, decenas de vecinos de San Isidro denunciaron el envenenamiento masivo de mascotas en las calles y parques de su distrito. De acuerdo a las versiones difundidas en redes sociales, los perros que eran paseados con total normalidad habrían consumido una sustancia tóxica lo que les habría quitado la vida horas después.

Identifican a sujeto que habría envenenado a perritos en San Isidro

A partir de ahí, la Municipalidad de San Isidro inició una investigación exhaustiva para dar con el responsable de este crimen y cuál había sido la sustancia utilizada para asesinar a estos seres.

Luego de unos días, la comuna de dicho distrito habría encontrado a este sujeto a través de las cámaras de seguridad. Una de ellas, ubicada en el cruce de las calles 28 y Ricardo Ángulo, captó como esta persona, que se trataría de un trabajador doméstico, arroja un polvo durante su recorrido por esta zona de San Isidro.

El video data del viernes 10 de octubre entre las 5 y 6 de la tarde, momento en el que habría empezado el envenenamiento de las mascotas. Tras obtener este material audiovisual, la municipalidad señaló que entregará el mismo a las autoridades correspondientes para que las diligencias correspondientes puedan continuar.

"Cruzando días, haciendo trazabilidades, buscando las cámaras, pudimos determinar que ese es el punto original de la muerte de los perritos y nos lleva a determinar que hay esta causalidad allí. Por disposición de la alcaldesa estamos poniendo a disposición del ente correspondiente, a través de nuestra procuraduría, el día de mañana a primera hora estos videos", indicaron a Canal N.

#LoÚltimo



Identifican a hombre que habría envenenado a mascotas en San Isidro.



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg pic.twitter.com/mNK4leeF5o — Canal N (@canalN_) October 20, 2025

¿Cuál fue la sustancia utilizada?

Según los resultados de las indagaciones, la persona responsable habría utilizado metomil, una sustancia cuyo uso está totalmente prohibido en áreas verdes del país ya que es utilizada para el control de plagas.

"Es un agroquímico de banda roja que actualmente está prohibido por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa). Coincide no solamente con el resultado que tenemos de laboratorio externo, sino con la necropsia que hicieron a una de las mascotas", agregaron.

De esta manera, las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Isidro lograron identificar al sujeto responsable de arrojar la sustancia que habría envenenado a decenas de perritos en parques y calles del distrito. El hecho se dio entre el 10 y 12 de octubre donde vecinos reportaron el hecho a través de las redes sociales.