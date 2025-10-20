Precio del dólar HOY en Perú y el tipo de cambio para la compra y venta: Así cotiza este lunes, 20 de octubre

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si estás buscando el mejor momento para cambiar dólares y obtener un buen precio, es fundamental conocer algunos aspectos clave del mercado cambiario. Descubre en esta nota el tipo de cambio de la moneda estadounidense en nuestro país durante la jornada de este lunes, 20 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El precio del dólar es uno de los temas más consultados en nuestro país, especialmente tras el gobierno de transición que atravesamos desde la vacancia de Dina Boluarte por "incapacidad moral permanente" y el nombramiento de José Jerí en la Presidencia de la República.

En ese marco, saber cuál es el comportamiento de esta divisa en Perú es importante tanto para personas como para empresas, porque tiene un impacto directo en la economía y en decisiones cotidianas. Asimismo, es aconsejable conocer su precio para decidir el mejor momento para cambiar dinero o comprar, protegiendo así tus finanzas. Por ello, una de las entidades que te permite estar al día de los valores del dólar es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

LUNES, 20 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.378 S/ 3.389

El tipo de cambio en Sunat no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días. Sin embargo, en comparación con los otros días, como el último fin semana, precisamente el viernes 17 de octubre, se puede afirmar que el precio del dólar se encuentra a la baja, pues bien, la compra para ese día era de S/ 3.387 y la venta estaba a S/ 3.397.

Precio del dólar en mercado paralelo

Recuerda que el dólar Sunat desempeña un papel crucial en diversas áreas de la economía. Es usado ampliamente en el ámbito de las importaciones y exportaciones, en las declaraciones tributarias, en los contratos y pagos internacionales. Es por ello, que también es ideal que te mantengas informado sobre cuál es el precio de la moneda estadounidense en mercado paralelo o casas de cambio.

Según las cifras reveladas por el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio de esta divisa sería:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.365 | Venta S/ 3.395

¿A cuánto cerró el dólar el 17 de septiembre?

El precio del dólar en el país cerró el 17 de septiembre de 2025 en 3,3810, (con una apertura de 3,3910), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3825, con un máximo de 3,3880 y un mínimo de 3,3790, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Cierre del tipo de cambio interbancario, según el BCRP.

¿Por qué el precio del dólar sube o baja?

Pues bien, el valor suele subir o bajar influenciado por la oferta y la demanda de dólares: si hay más demanda que oferta (escasez de dólares), el dólar sube; si hay más oferta que demanda (abundancia de dólares), el precio baja.

Otros motivos son la intervención del BCRP, inestabilidad o cambios de gobierno, precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta, y factores internacionales como tasas de interés en EE. UU. (FED).

Por consiguiente, saber el precio del dólar, si sube o baja, puede ayudarte a saber cómo cuidar tu economía personal o empresarial. Es así como te dimos a conocer cuál es el tipo de cambio de esta divisa para este lunes, 20 de octubre.