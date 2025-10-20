Abogado de familia de Eduardo Ruiz sobre suboficial Magallanes: "Él sabía que disparando podía matar a alguien y aún así lo hace"

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El abogado de la familia de Eduardo Ruiz, Rodrigo Noblecilla, en declaración exclusiva para Exitosa, aseguró que el suboficial PNP, Luis Magallanes, sabía que era posible que una persona perdería la vida si él disparaba durante las protestas del 15 de octubre, por lo que habría actuado con "dolo directo".

Caso Eduardo Ruiz: Suboficial Magallanes bajo investigación

El Poder Judicial declaró fundada la detención preliminar por siete días contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú, Luis Michel Magallanes Gaviria, investigado por su presunta responsabilidad en la muerte del joven Eduardo Ruiz durante la marcha nacional realizada el último miércoles en el Centro de Lima.

Para brindar más detalles sobre esta polémica situación, el abogado Noblecilla se comunicó con el programa 'Exitosa Perú'. En primer lugar, mostró su disconformidad por ver que otros expertos en material penal traten de justificar el uso de armas por parte del suboficial con la figura de dolo eventual e incluso busquen que sea investigado por homicidio culposo, cuando para él, el policía Luis Magallanes actuó en "dolo directo".

Seguidamente, el abogado de la familia de Eduardo Ruiz, rechazó categóricamente que traten de hacer la disyuntiva entre rebote, que significa culpa, con el dolo directo que es asesinato o intención directa de matar.

"Ellos dicen que no es asesinato, es un rebote, una culpa, un homicidio culposo, dicen ellos. Para mí es dolo directo. (...) El tipo (Magallanes) sabía que disparando podía matar a alguien y aún así lo hace. Esa figura se llama dolo eventual y te permite configurar el asesinato y establecer una pena no menor de 15 años, (...) pero para mí hay dolo directo", expresó Rodrigo Noblecilla.

¿Prisión preventiva contra suboficial PNP Luis Magallanes?

Pero no todo quedó ahí, ya que el letrado aseguró que, pese a que la defensa del suboficial Luis Magallanes alegue, con una reciente pericia, que la bala que causó la muerte del rapero Eduardo Ruiz, conocido artísticamente como Trvko, rebotó en el suelo antes de impactarlo, aún sería culpable porque abrió fuego aún sabiendo que podría tener fatales consecuencias.

"No asumo eso (que haya sido de rebote), es dolo directo porque mira la dirección con que saca el arma. (...) Es en esa dirección (en diagonal izquierdo). Para mí es dolo directo, impacto directo", sentenció.

Aseguró que solicitarán una prisión preventiva contra el suboficial PNP, exigiendo justicia y que el caso no quede impune. Asimismo, sostuvo que la familia mantiene la reserva del caso.

Omar Saavedra habría cometido omisión de auxilio

Finalmente, el abogado Rodrigo Noblecilla también sostuvo que en este caso hay otro delito cometido por el segundo policía implicado en la muerte del joven artista urbano, Omar Saavedra: omisión de auxilio, que nadie ha hecho mención hasta la actualidad. "Nadie puede abandonar a una persona viendo que necesita ayuda", expresó, solicitando una inmediata investigación.

Es así como el abogado Rodrigo Noblecilla concluyó que el suboficial PNP Luis Magallanes actuó con conocimiento de que su acción —disparar su arma— podía tener consecuencias graves, incluso la muerte de una persona durante las protestas del 15 de octubre como Eduardo Ruiz.