Fondo Mivivienda será reactivado, asegura ministro Elmer Cuba: "Vamos a llenar la alcancía nuevamente"

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el ministro de Economía, Elmer Cuba, anunció que en las próximas semanas el Ejecutivo va a destinar recursos al programa Fondo Mivivienda, el cual se había quedado sin presupuesto hace poco. En es ese sentido, indicó que este logro se debe al buen déficit fiscal del país.

Perú tiene capacidad de respuesta

Según el titular del MEF, pocos países están en la capacidad de responder ante problemas de gran magnitud, como el fenómeno El Niño que se avecina. Resaltó el déficit fiscal que tenemos, que le da un espacio para hacer frente y sobre ello, se refirió a la empresa estatal que recibirá una inyección para su operatividad.

"Hay espacio para Fondo Mivivienda, para ya mismo soltar ese dinero del MEF para que se pueda gasta a través de los fondos y apurar con la vivienda popular que está paralizado porque hace unas semanas se quedó sin fondos. Vamos a llenar la alcancía nuevamente", sostuvo el ministro Cuba.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En entrevista con Exitosa, el ministro de Economía, Elmer Cuba, anunció que en las próximas semanas el Ejecutivo va a destinar recursos al programa Fondo de Vivienda, el cual se había quedado sin presupuesto hace poco. En es ese sentido, indicó que este logro se debe al buen déficit fiscal del país. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 7, 2026

Precisó que esto ocurrirá en las próximas semanas porque el país está listo para una respuesta efectiva. "Este es un MEF mucho más ágil del que hemos tenido", destacó, hablando también de cómo actuará ante las obras paralizadas, las que están identificadas y alcanzan un 40 %.

"Hemos hecho una taxonomía de las obras paralizadas, hemos escogido aquellas obras que solo están paralizadas por falta de plata, no por corrupción o porque el estudio está mal y va a costar más de lo que se pensaba. A ese gobierno regional, o alcalde que va a entrar y tiene obras por terminar, le vamos a dar", señaló.

Miles de beneficiados en 2026

En el primer trimestre del presente año un total de 4 680 familias fueron beneficiadas del Crédito Mivivienda. La cifra representa un crecimiento del 9 % con respecto al mismo periodo del 2025, cuando el total de desembolsos fue de 4 313.

Cabe precisar que este crédito permite comprar cualquier inmueble, construir en un terreno propio o aires independizados y mejorar la vivienda. La financiación se puede hacer entre S/ 69 mil y S/ 496 200 en un plazo de cinco a 25 años. Además, ofrece el Servicio de Cobertura de Riesgo Crediticio (CRC).

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, aseguró que el Fondo Mivivienda será reactivado gracias al buen déficit fiscal del país. Señaló que este programa se había quedado sin recursos hace unas semanas, pero que recibirá una nueva inyección.