Ministro de Defensa advierte que Puerto Perú debe ser reubicado definitivamente por riesgo de inundaciones

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, se pronunció sobre la evacuación de los pobladores del asentamiento humano Puerto Perú, ubicado en Zarumilla, Tumbes, ante el riesgo de inundaciones por las intensas lluvias. En diálogo con Exitosa, advirtió que el sector se encuentra en una zona de alta vulnerabilidad y sostuvo que la única solución es su reubicación definitiva.

El titular del sector explicó que el asentamiento humano está ubicado por debajo del nivel del río Zarumilla, por lo que sus habitantes se encuentran expuestos a inundaciones cada vez que aumenta el caudal. Según precisó, el río puede desbordarse cuando alcanza los 300 metros cúbicos por segundo, pese a contar con defensas ribereñas.

En ese sentido, indicó que el Ejército intervino de manera preventiva para persuadir a los residentes de abandonar sus viviendas antes de que el agua llegara a la zona. Esta labor permitió evacuar a un número importante de personas; sin embargo, algunos pobladores se negaron a dejar sus hogares, pese al peligro existente.

Puerto Perú necesita una reubicación definitiva

Belaúnde Llosa enfatizó que las condiciones geográficas del asentamiento humano representan un peligro permanente para quienes viven allí. Por ello, consideró que no es viable mantener viviendas en un espacio expuesto a los desbordes del río y señaló que las autoridades deberán impulsar una solución definitiva para evitar que las familias continúen enfrentando emergencias similares.

"El río Zarumilla se desborda y Puerto Perú está por debajo de su nivel. Por tanto, está declarado como zona de alto peligro de inundación. Cada vez que el río se desborda, Puerto Perú se va a inundar, esa es una realidad . La única solución es lograr una reubicación definitiva ", manifestó.

El ministro remarcó que la permanencia de las familias en este sector constituye un riesgo que no puede ser ignorado por las autoridades ni por los propios residentes. Asimismo, comparó la situación con construir una vivienda en el cauce de una quebrada, debido a la exposición constante ante fenómenos naturales.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, se refirió sobre la evacuación de los pobladores del asentamiento humano Puerto Perú en Zarumilla, Tumbes, frente a las lluvias extrema. En esa línea, advirtió que habitan en una zona de alto riesgo de inundación y que deben ser reubicados definitivamente. Agregó que, no todos los morados aceptaron estar temporalmente en un colegio de la zona. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 6, 2026

Habilitan refugios para familias evacuadas

Respecto a la atención de los damnificados, el ministro informó que se habilitaron dos espacios para albergar temporalmente a los pobladores evacuados. Uno de ellos fue implementado durante la misma jornada de emergencia, mientras que posteriormente se acondicionó un colegio de la zona para recibir a más familias y brindarles protección.

No obstante, reconoció que algunos residentes no aceptaron trasladarse al centro de refugio habilitado en la institución educativa, por lo que reiteró la importancia de priorizar su seguridad. Ante esta situación, hizo un llamado a la población para que comprenda la gravedad del escenario y acepte las medidas preventivas dispuestas por las autoridades.

Finalmente, Belaúnde Llosa insistió en que la protección de la vida y la salud debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. Mientras se atiende la emergencia, la reubicación definitiva de Puerto Perú representa el principal desafío para evitar que sus habitantes vuelvan a quedar expuestos a las inundaciones del río Zarumilla.