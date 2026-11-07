Ministro de Economía anuncia que obras paralizadas serán entregadas en 2027: "Nos han regalado obras por terminar"

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La culminación de las obras públicas paralizadas será una de las estrategias del Gobierno para impulsar la reactivación económica. Así lo anunció el ministro de Economía, Elmer Cuba, quien reveló que, al asumir sus funciones, encontraron que el 40 % de un paquete de proyectos de infraestructura se encontraba paralizado, una situación que calificó como terrible, pero que buscarán convertir en una oportunidad para acelerar las inversiones.

Durante una entrevista con Exitosa, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostuvo que la administración está priorizando la conclusión de las construcciones que quedaron inconclusas, en lugar de destinar recursos a iniciar nuevos proyectos desde cero. En ese sentido, adelantó que estas obras serán culminadas y entregadas durante el próximo año.

Cuba explicó que esta decisión permitirá aprovechar los avances físicos de las infraestructuras existentes y generar resultados con una menor inversión adicional, al mismo tiempo que se garantiza que la población pueda acceder a los servicios que estas construcciones deben brindar.

Gobierno priorizará culminación de obras paralizadas

Al explicar la situación que encontraron al asumir el cargo, el ministro señaló que una parte importante de los proyectos públicos permanecía sin terminar. Sin embargo, consideró que esta condición puede convertirse en una ventaja si se destinan los recursos necesarios para completar las construcciones.

"Y por último, terminar las obras públicas, es una tabla en la que hemos recibido el pasado 40% de las obras públicas están paralizadas, eso que es algo terrible lo vamos a usar a nuestro favor, es decir, con poco dinero puedes terminar lo que está comenzado", manifestó durante la entrevista.

Como ejemplo, mencionó el caso de un puente que ya presenta un avance significativo y al que únicamente le falta completar una parte de su construcción. Según indicó, terminar ese proyecto puede generar un efecto reactivador similar al de iniciar una obra nueva, pero con la ventaja de poner finalmente la infraestructura al servicio de la ciudadanía.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En entrevista con Exitosa, el ministro de Economía, Elmer Cuba, sostuvo que cuando asumieron el cargo encontraron que el 40 % de un paquete de obras estaban paralizadas. En ese sentido, anunció que se están culminando y que serán entregadas el próximo año. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 7, 2026

Elmer Cuba anuncia entregas para el próximo año

El titular del MEF también destacó que la conclusión de estos proyectos permitirá que las próximas autoridades locales puedan inaugurar infraestructuras durante sus primeros meses de gestión.

De esta manera, sostuvo que las obras pendientes no deben considerarse únicamente como un problema heredado, sino como una oportunidad para generar actividad económica y atender necesidades de la población.

"Si el puente le falta 20% lo terminas, es igual de reactivador pero además da el servicio y además el alcalde nuevo que va a entrar en enero lo va a poder inaugurar durante su primer año", precisó.

Finalmente, Cuba insistió en que el Gobierno aprovechará las construcciones inconclusas para dinamizar la economía. " Es como que nos han regalado obras por terminar, lo veo positivamente, siempre hay que verlo positivamente, esas obras que te han regalado por terminar las vamos a usar para la reactivación económica", concluyó.

El Ejecutivo apuesta por culminar los proyectos que quedaron paralizados para acelerar la inversión pública y entregar infraestructura que todavía no está al servicio de los ciudadanos. El próximo año será clave para conocer los resultados de esta estrategia.