Elmer Cuba rechaza noveno retiro de AFP por fenómeno El Niño: "No tiene ningún sustento"

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Economía, Elmer Cuba, se pronunció en contra de un eventual noveno retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), iniciativa que viene siendo planteada en medio de la preocupación por las consecuencias económicas del fenómeno El Niño.

Ministro en contra de un nuevo eventual retiro de la AFP

Durante una entrevista con Exitosa, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuestionó que se pretenda impulsar una nueva liberación de los ahorros previsionales y sostuvo que no existe una justificación para aprobar otra medida de este tipo.

Al ser consultado sobre la posibilidad de autorizar un nuevo desembolso de los fondos de pensiones bajo el argumento de atender una emergencia climática, Cuba descartó respaldar esta propuesta y consideró que insistir en nuevos retiros constituye una decisión sin fundamento.

"No, eso ya es una tozudez que no tiene ningún sustento. Los últimos tampoco han tenido ningún sustento. Mira, ¿Cuál sería el sustento para un retiro? Cero. Es quitarle pensiones a la poca gente que va a tener pensiones. Es un sinsentido, ¿no?", manifestó el ministro.

Elmer Cuba advierte consecuencias para las futuras pensiones

El titular del MEF explicó que su principal preocupación está relacionada con el impacto que tendría una nueva disposición sobre los ahorros destinados a financiar la jubilación de los afiliados. Según sostuvo, los retiros reiterados reducen los recursos que las personas podrán utilizar cuando lleguen a la edad de jubilación.

En esa línea, remarcó que las consecuencias no se limitarían únicamente a los pensionistas, sino que también podrían extenderse a otros sectores de la economía, debido a la relación entre los fondos previsionales y el financiamiento de largo plazo.

"Y tiene efectos colaterales importantes en la economía también, en los créditos de largo plazo, en la liquidez del sistema. Pero más importante que eso, le hace daño a la propia persona", advirtió durante la conversación.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En entrevista con Exitosa, el ministro de Economía, Elmer Cuba, se mostró en contra de un eventual nuevo retiro de la AFP en el marco del fenómeno El Niño. Además, alertó que de aprobarse en el Congreso afectará a las pensionistas. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Elmer Cuba descarta que el Perú tenga una oposición a la economía china: "Mientras cumplan las reglas peruanas" November 7, 2026

De esta manera, Cuba cuestionó que se considere el retiro de los fondos como una alternativa para enfrentar coyunturas económicas o situaciones de emergencia, pues considera que esta decisión comprometería la seguridad financiera de los propios afiliados.

Ministro defiende obligatoriedad de los aportes previsionales

Durante la entrevista, el ministro también explicó por qué considera necesario mantener los sistemas de jubilación y la obligatoriedad de los aportes. Para sustentar su posición, señaló que esta política responde a la necesidad de garantizar que las personas cuenten con recursos cuando dejen de trabajar.

"Por eso que en el mundo los Estados ponen sistemas jubilatorios y son obligatorios de aportar, ¿no? No son libres de aportar o no", sostuvo.

Sus declaraciones se producen en medio del debate sobre un eventual noveno retiro de las AFP y las propuestas que buscan permitir a los afiliados disponer nuevamente de sus ahorros previsionales.

Elmer Cuba reafirmó su posición contraria a una nueva liberación de fondos, incluso bajo el contexto del fenómeno El Niño. Para el ministro, priorizar los retiros podría perjudicar las futuras jubilaciones y generar efectos negativos en el sistema financiero, por lo que considera necesario preservar los recursos destinados a las pensiones.

