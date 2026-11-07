Lima y la costa sur tendrán lluvias este fin de semana: conoce qué distritos registrarán precipitaciones este 7 y 8 de noviembre

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los próximos días estarán marcados por precipitaciones en diferentes sectores del litoral peruano. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la costa central y sur registrará lloviznas y lluvias ligeras durante este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, por lo que recomendó mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas previstas para el fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico de la institución, las precipitaciones se presentarán principalmente durante las primeras horas de la mañana y la noche. Asimismo, se esperan lluvias ligeras al finalizar la tarde y durante las primeras horas de la noche, como consecuencia de las condiciones atmosféricas que vienen registrándose en distintas regiones del país.

Estas condiciones estarán relacionadas con el incremento de la humedad y las lluvias que se presentan en la sierra central y sur. Este escenario favorecerá la presencia de precipitaciones en localidades cercanas al litoral, incluyendo distintos sectores de Lima Metropolitana.

¿Qué distritos de Lima registrarán lloviznas y lluvias ligeras?

En Lima Metropolitana, el Senamhi precisó que se esperan lloviznas ligeras durante la madrugada, especialmente en los distritos ubicados en la zona sur de la capital.

Entre las jurisdicciones donde se podrían presentar estas condiciones figuran Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y Chorrillos. Por otro lado, los distritos de Lima Este tendrán un panorama con lluvias ligeras asociadas al trasvase durante la tarde y noche.

En este último grupo se encuentran Ate, La Molina, Santa Anita y San Juan de Lurigancho. Por ello, los vecinos de estas jurisdicciones deberán considerar el pronóstico al momento de organizar sus actividades durante el fin de semana.

En Lima Metropolitana, las lloviznas se presentarán principalmente en distritos del sur, mientras que las lluvias ligeras por trasvase podrían alcanzar zonas del este de la capital. — Senamhi (@Senamhiperu) November 7, 2026

El organismo meteorológico también explicó que las precipitaciones no tendrán la misma intensidad en todos los sectores de la capital, por lo que se esperan acumulados diferenciados dependiendo de la ubicación.

¿Cuánto lloverá en Ica y Arequipa durante el fin de semana?

El pronóstico del Senamhi también contempla precipitaciones en otros departamentos de la costa central y sur. En el litoral de Ica se prevén acumulados de entre 0.1 y 1.0 milímetros, con valores máximos de hasta 2.0 milímetros.

En la costa de Arequipa, por su parte, se esperan acumulados de entre 0.1 y 1.0 milímetros por día. Mientras tanto, en Lima se alcanzarían registros de entre 0.1 y 1.3 milímetros diarios.

Estas cifras forman parte de las estimaciones meteorológicas comunicadas por la institución para el periodo comprendido entre el sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

En conclusión, las precipitaciones previstas para este fin de semana alcanzarán distintos puntos de la costa central y sur, con especial atención en Lima Metropolitana, Ica y Arequipa. El Senamhi continuará monitoreando las condiciones meteorológicas a nivel nacional y actualizará la información mediante sus canales oficiales, por lo que será importante revisar sus próximos reportes.