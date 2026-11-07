Economía peruana no está en recesión y se consolida como la quinta en la región, destaca Elmer Cuba

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, descartó que el Perú este en recesión, motivo por el cual le permitirá posicionarse como la quinta economía por tamaño de la región en 2027. Además, destacó las inversiones privadas, las que calificó como "espectaculares".

Economía nacional va en alza

De acuerdo con el titular del MEF, la situación de la Economía y el desempleo, a comparación de otros países como Colombia o Chile es elogiable. Señaló que el objetivo que tiene es que esto no se desgaste de forma rápida y en ese contexto, descartó que el país se encuentre en recesión.

"El Perú no está en recesión, para comenzar. La inversión privada que ves en las cifras oficiales del INEI, el Banco Central o el propio Ministerio son espectaculares, está creciendo 15 %. Desempleo en Lima 4.4 %... ¿sabes cuánto es el desempleo en Santiago de Chile? El doble, en Bogotá el doble. Lo que queremos es que no se deteriore a velocidad", señaló.

Con respecto a la consolidación en la región, Cuba Bustinza precisó que el país se colocará en el próximo año por encima de Chile, estimación que se maneja en el país vecino. "Como tamaño Perú ya va a ser la quinta economía, después de Brasil, México, Argentina y Colombia", expresó.

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