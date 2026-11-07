Minsa ordena RETIRO INMEDIATO de agua de mesa por contaminación: conoce qué medida deben tomar los consumidores

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El hallazgo fue comunicado el viernes 6 de noviembre, luego de las acciones de vigilancia y control sanitario realizadas por la autoridad competente. Según el sector, la presencia de este microorganismo en varios lotes de la línea de producción constituye un indicador de contaminación y podría ocasionar infecciones y enfermedades.

La alerta está dirigida tanto a los consumidores como a los establecimientos que comercializan bebidas envasadas. Por ello, las autoridades dispusieron medidas inmediatas para impedir que el producto continúe disponible en el mercado.

Digesa detecta bacteria Pseudomonas aeruginosa en agua

De acuerdo con el informe difundido por el Minsa, durante las labores de vigilancia sanitaria se identificó la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en varios lotes de la línea de producción del agua de mesa Manantial Adonai.

Este microorganismo es considerado un agente patógeno y su presencia en el producto evidencia condiciones de contaminación que pueden comprometer la seguridad de quienes lo consumen.

Al respecto, el Ministerio de Salud advirtió que esta bacteria puede provocar infecciones y enfermedades, especialmente en personas que presentan un sistema inmunológico vulnerable. Por ese motivo, la institución exhortó a la población a evitar la compra y el consumo de esta marca, independientemente de su presentación o lote.

La advertencia busca prevenir posibles afectaciones a la salud pública y evitar que los consumidores continúen expuestos a un producto que no cumple con las condiciones sanitarias necesarias para su comercialización.

Agua de mesa Manantial Adonai

¿Qué deben hacer los consumidores y establecimientos comerciales?

Como parte de las disposiciones sanitarias, Digesa ordenó que supermercados, bodegas, mercados, distribuidores y otros establecimientos comerciales retiren inmediatamente el agua de mesa Manantial Adonai de sus espacios de exhibición y venta.

La medida comprende todas las presentaciones y lotes de la marca, por lo que los comerciantes deberán impedir que el producto siga siendo ofrecido al público.

Asimismo, la autoridad sanitaria mantiene las acciones de vigilancia y control sobre el fabricante, con la finalidad de verificar que se cumplan las disposiciones establecidas y evitar que continúe la comercialización del producto observado.

Por otro lado, el Minsa pidió a los ciudadanos que, si encuentran esta agua de mesa en algún establecimiento comercial, comuniquen el hecho a las autoridades sanitarias de su jurisdicción. Para ello, pueden acudir a las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), Gerencias Regionales de Salud (Geresa) o Direcciones Regionales de Salud (Diresa), según corresponda.

En conclusión, la alerta sanitaria pone nuevamente en evidencia la importancia de los controles de calidad en los productos destinados al consumo humano. Mientras Digesa continúa supervisando el cumplimiento de las medidas, la principal recomendación para los ciudadanos es no adquirir ni consumir agua de mesa Manantial Adonai, en ninguna de sus presentaciones o lotes, hasta que las autoridades determinen que existen condiciones sanitarias seguras