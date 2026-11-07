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Elmer Cuba descarta que el Perú tenga una oposición a la economía china: "Mientras cumplan las reglas peruanas"

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, aseguró que Perú mantiene sus puertas abiertas a la economía china y a la inversión extranjera, siempre que se cumplan las normas tributarias.

Elmer Cuba sobre inversión china en Perú.
Elmer Cuba sobre inversión china en Perú. (Exitosa)

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 07/11/2026

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El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, en entrevista exclusiva con Exitosa, descartó que el Perú tenga alguna oposición a la economía china, puntualizando que el país está abierto a todas las economías extranjeras, siempre y cuando respeten las normas tributarias peruanas. Además, descartó que vaya a viajar al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Ministro de Economía descarta oposición a la economía china

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, se pronunció sobre la relación comercial del Perú con China y descartó que exista alguna oposición del Gobierno de Keiko Fujimori a la participación de empresas o capitales provenientes del gigante asiático.

Durante su diálogo con el programa 'Hablemos Claro', el ministro Cuba aseguró que Perú mantiene una política de apertura hacia las economías extranjeras, aunque resaltó que todas deben cumplir las disposiciones legales y tributarias vigentes.

"(¿Hay algún tipo de oposición a China?) No, de ninguna manera. Perú es una economía que da la bienvenida a cualquier otra inversión extranjera, de cualquier país mientras cumplan las reglas peruanas: los impuestos, las leyes laborales y del sector", expresó.

 

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