Precio del dólar HOY en Perú, 7 de noviembre: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este sábado?

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en Perú registra una nueva cotización hoy, sábado 7 de noviembre. Conoce cuál es el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). ¿Subió o bajó?

¿Cuál es el precio del dólar este sábado 7 de noviembre?

El precio del dólar se mantiene como uno de los indicadores económicos más consultados por los ciudadanos, especialmente por quienes realizan operaciones de compra y venta, tienen ahorros en esa moneda extranjera o deben efectuar pagos con esta divisa.

Mantenerse informado sobre cuál es el comportamiento del dólar en la apertura de la jornada de este sábado, te permitirá anticiparte a su entorno fluctuante, ya que el precio puede variar debido a distintos factores locales e internacionales como la oferta y demanda, incertidumbre política y económica, así como la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Así que para evitar inconvenientes y saber si es el momento ideal para realizar operaciones con la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano, te revelamos a cuánto cotiza hoy el tipo de cambio en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza la divisa este viernes 6 de noviembre? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,427 S/ 3,433

Los valores reflejados en la página oficial de la Sunat, reflejan una leve variación a la baja en comparación al día de ayer, viernes 6 de noviembre, donde el precio de la compra fue de S/ 3,446 y la venta costaba S/ 3,452.

¿A cuánto cerró el dólar ayer en Perú?

La cotización del tipo de cambio permite conocer el comportamiento reciente de la moneda estadounidense frente al sol peruano. Por ello, es recomendable conocer cuál es el precio de la divisa no solo en el mercado oficial, sino también en el paralelo o las casas de cambio en Perú.

Al comparar las tasas de compra y venta te ayudará a cuidar mejor tu poder adquisitivo y cuidar mejor tu economía. En ese marco, conoce a cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña en la apertura de la jornada de hoy, sábado 7 de noviembre.

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,415| Venta S/ 3,440, según el portal cuántoestáeldólar.pe.

Dólar hoy en Perú: cotización en el mercado paralelo.

Por su parte, el BCRP, a través de su página oficial, precisó que el precio del dólar en nuestro país cerró ayer, viernes 6 de noviembre en S/ 3,4250, (con una apertura de S/ 3,4340), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,4270, con un máximo de S/ 3,4380 y un mínimo de S/ 3,4210.

¿Dónde consultar el precio del dólar en Perú?

También puedes revisar la cotización de la moneda estadounidense a través de diferentes plataformas, además de la Sunat y el BCRP. Entre las principales fuentes se encuentran la SBS, el Banco de la Nación y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Por ello, antes de cambiar dinero, es recomendable comparar las cotizaciones del tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo y la Sunat, para saber si es el mejor momento de realizar operaciones con esa moneda extranjera en Perú, precisamente en la apertura de la jornada de hoy, sábado 7 de noviembre.