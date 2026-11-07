Elmer Cuba sobre lo hecho por el MEF en 100 días de Gobierno: "Hemos estabilizado Petroperú"

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, destacó lo que su cartera ha hecho durante los primeros 100 días del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Resaltó como primer punto la estabilización de Petroperú, que venía con una situación complicada en gestiones anteriores.

Empresa había dejado perdidas

Durante la conversación en 'Hablemos Claro', el titular del MEF se refirió a cómo se ha logrado palear la realidad en la que se encontraba la empresa estatal de hidrocarburos. Esto lo mencionó como parte del balance de lo que su sector ejecutó, resaltando que no era favorecedor mantener una compañía con déficit financiero.

"Primero hemos estabilizado Petroperú porque venía realmente muy complicada, debajo del agua muchos trimestres. Cuando un ser vivo está así, termina. No ha sido así, estamos rescatando de ese fondo y los primeros resultados son muy prometedores, ha dejado de ser una empresa que arroja pérdidas", sostuvo Cuba Bustinza.

El ministro Elmer Cuba durante una entrevista con Exitosa.

Señaló que el aprovechamiento de los recursos con un Petroperú estable permite destinar recursos para enfrentar otros problemas como la pobreza o mejorar la infraestructura. Además, indicó que han establecido cuatro reformas estructurales que permitirán un crecimiento más rápido de la economía nacional.

"Es importante que crezca más rápido (la economía) porque hay más empleos (...), no es menor crecer rápido. Los países que crecen rápido absorben a la mano de obra. Esas cuatro reformas, a través de cuatro consejos de expertos en tema laboral, tributario, mercado de capitales y ampliar la base tributaria sin duda van a mover la aguja", manifestó.

Deuda de Petroperú

A pesar de este anunció del ministro Elmer Cuba, Petroperú aún cuenta con una deuda que tomará tiempo saldar. Los pasivos de la compañía ascienden a los $ 8 078 millones, de acuerdo con reportes financieros del tercer trimestre del presente año.

Empero, al cierre de setiembre del 2026 ha habido una mejora operativa, en la que se ha registrado una utilidad neta de $ 144,9 millones, que ha permitido revertir las pérdidas del año pasado gracias a los márgenes de refinación de la nueva refinería de Talara.

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, destacó en entrevista para Exitosa, que su cartera haya logrado estabilizar a Petroperú durante los primeros 100 días del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Sobre ello, aseguró que los primeros resultados han sido prometedores y que la empresa estatal ha dejado de arrojar pérdidas, como ocurría en gestiones pasadas.