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Gira apostólica en Sudamérica

Papa León XIV en Uruguay: santo padre llegó a Paysandú para celebrar su primera misa al aire libre

El papa León XIV llegó a Paysandú para celebrar su primera misa al aire libre en Uruguay, como parte de su visita apostólica. Miles de fieles esperan al santo padre en el Parque París Londres.

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 07/11/2026

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Papa León XIV en Uruguay: el santo padre llegó al Parque Municipal París Londres, en la ciudad de Paysandú para celebrar su primera misa al aire libre ante miles de fieles, como parte de su gira apostólica en Sudamérica.

Papa León XIV celebra misa al aire libre en Paysandú

La ciudad de Paysandú, de apenas 90 mil habitantes, se convierte en el escenario de la primera misa multitudinaria que celebrará el papa León XIV al aire libre en su segundo día en Uruguay, como parte de su visita apostólica.

Al promediar las 9.33 a. m. (7.33 a. m. en Perú), la avioneta de la Fuerza Aérea que trasladaba al sumo pontífice aterrizó este sábado, 7 de noviembre, en la ciudad uruguaya, ubicada a unos 400 kilómetros de la capital, Montevideo, y en la frontera con Argentina. Al descender del vehículo, el papa León XIV emprendió su recorrido hacia el Parque Municipal París Londres, donde una multitud de fieles lo esperaban con entusiasmo desde muy temprano. 

 

 

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