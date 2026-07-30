Profesor muere atropellado por conductora ebria: Docente falleció tras violento impacto de camioneta

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El docente Hubert Robles Ortega, de 61 años, perdió la vida luego de ser atropellado por una camioneta en la avenida San Carlos, en Huancayo. El accidente ocurrió durante la mañana, cuando la víctima retornaba de realizar actividad física. La conductora dio positivo al dosaje etílico, según las primeras diligencias policiales.

Accidente ocurrió cuando el profesor regresaba a su vivienda

De acuerdo con el reportaje de TVPerú, el accidente ocurrió alrededor de las 6:50 de la mañana en la cuadra 14 de la avenida San Carlos. La camioneta de placa BTS-430 perdió el control, atropelló al docente y terminó empotrada contra una vivienda, generando una rápida movilización de los equipos de emergencia.

La víctima fue identificada como Hubert Robles Ortega, reconocido profesor de Educación Física y docente universitario de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). Tras el violento impacto, los rescatistas confirmaron su fallecimiento en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el atropello.

La conductora fue identificada como Luciana Nicole Orizano Calderón, de 22 años, quien fue intervenida por la Policía Nacional del Perú. Según las investigaciones preliminares, el examen de dosaje etílico realizado después del accidente arrojó un resultado positivo, por lo que permanece bajo investigación.

Investigación continúa tras el fatal atropello

Además del fallecimiento del profesor, una mujer identificada como Soledad Bastidas Coras, ocupante de la vivienda donde terminó impactando la camioneta, resultó herida y recibió atención médica. El accidente también ocasionó daños materiales en el inmueble afectado por el choque del vehículo.

Las diligencias quedaron a cargo de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT), que busca determinar las circunstancias exactas del hecho. Asimismo, las autoridades continúan recopilando evidencias para establecer las responsabilidades correspondientes dentro del proceso de investigación.

El caso ha generado conmoción entre familiares, colegas y estudiantes del docente, quienes lamentaron su fallecimiento. La muerte del profesor vuelve a poner en debate los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y las consecuencias que estos hechos pueden generar en las vías públicas.

La investigación por la muerte del profesor atropellado en Huancayo continúa mientras la conductora permanece detenida. Las autoridades determinarán las responsabilidades correspondientes tras el accidente protagonizado por una mujer que conducía en estado de ebriedad, un caso que ha causado impacto en la región.