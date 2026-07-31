Streaming prepara docuserie sobre la histórica victoria de España en el Mundial 2026

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La histórica victoria de España en el Mundial 2026 no solo quedó grabada en las canchas. Ahora, Prime Video prepara una docuserie que mostrará desde adentro cómo el conjunto español construyó su segundo título mundial, incluyendo los triunfos decisivos ante Francia y Argentina.

España tendrá su docuserie

La copa que se llevó España en el Mundial 2026 tendrá su propia docuserie, pues Prime Video prepara cuatro episodios para estrenarlos, en exclusiva, antes de fin de año.

La producción tendrá acceso a imágenes detrás de cámaras y momentos nunca antes vistos de la campaña española, especialmente de sus partidos más importantes.

Entre ellos aparecerá la victoria por 2-0 frente a Francia en semifinales y el triunfo por 1-0 ante Argentina en la gran final, disputada el 19 de julio de 2026 en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey.

Ferran Torres anotó el único gol del encuentro durante el tiempo suplementario, permitiendo que España levantara su segunda Copa del Mundo.

Pero ojo, que la docuserie no se concentrará únicamente en los goles y las celebraciones. También buscará enseñar el lado más humano de los futbolistas y del comando técnico durante los 52 días que permanecieron juntos en la competencia.

"Los espectadores tendrán acceso a momentos únicos que explican el triunfo de un grupo de 26 jugadores y un cuerpo técnico que, durante 52 días, se comportaron como una familia", señaló Prime Video en el comunicado proporcionado.

España revela secretos del vestuario

Según lo anunciado, la producción incluirá testimonios de los principales protagonistas de la Selección Española, además de escenas de esfuerzo, bromas, complicidad y tensión vividas lejos de las cámaras habituales.

"Esfuerzo, risas, complicidad, momentos de tensión y exigencia: la docuserie ofrece espectáculo, entretenimiento y cercanía para comprender las claves de un éxito construido sobre el instinto competitivo y el incansable afán de superación de un equipo que será recordado por el qué y, sobre todo, por el cómo", agregó la plataforma.

La serie es producida por la Real Federación Española de Fútbol, en colaboración con Telefónica Broadcast Services. De esta manera, los seguidores podrán conocer detalles de la convivencia del plantel, las conversaciones previas a los partidos y la presión que acompañó al equipo durante su camino hacia el título.

La docuserie de Prime Video permitirá revivir la victoria de España en el Mundial 2026 desde una mirada exclusiva. A través de cuatro episodios, imágenes inéditas y testimonios de campeones, la producción explicará cómo La Roja derrotó a Francia y Argentina para conquistar su título mundial.