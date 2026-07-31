Fútbol mundial de luto: Fallece Franco Baresi, leyenda del AC Milan y de la selección de Italia, a los 66 años

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El mundo del fútbol se encuentra conmocionado luego de confirmarse el fallecimiento de Franco Baresi, leyenda del AC Milan y de la selección de Italia. El club Rossoneri anunció el deceso del ex futbolista de 66 años a través de un comunicado. Será recordado como uno de los mejores defensas del deporte rey.

Franco Baresi: el adiós a una leyenda del fútbol

El balompié italiano y mundial llora la pérdida de una de sus más grandes figuras. El histórico capitán del equipo de la Serie A y de la selección italiana perdió la vida este viernes, 31 de julio. Dejó atrás una destacada trayectoria que lo convirtió en una referencia para diversas generaciones de futbolistas así como aficionados.

El equipo en el que brilló le dedicó un sentido adiós en el que resaltan a quien fue su capitán legendario, líder de una generación y una de sus estrellas que convirtió al conjunto en una potencia del fútbol europeo y uno de los equipos más recordados de todos los tiempos.

"La historia completa del AC Milán está llorando por la pérdida de Franco Baresi. Su ejemplo y profundidad será por siempre como su jersey número 6, parte integral y fundamental del ADN y el camino de todo el club", se lee al inicio del texto publicado en redes sociales.

Además, la institución deportiva extendió sus condolencias a toda la familia de Baresi resaltando que "son las mismas" que todo fan rossoneri haría porque siente la pérdida del exjugador como propia.

Por su parte, quien se sumó a expresar su sentir tras el fallecimiento del exfutbolista de la Azzurra fue Giovanni Malago, presidente de la Federación Italiana de Fútbol, quien lo elogió por la "elección romántica" de mantenerse fiel al AC Milán a lo largo de toda su carrera, "lo que con toda justicia le hizo entrar en el corazón de los aficionados y de millones de italianos".

"Le conmemoraremos como se merece durante los próximos partidos de la selección nacional, la misma selección por la que siempre ha mostrado una devoción excepcional, convirtiéndose en uno de sus símbolos más gloriosos", manifestó.

Baresi y sus dos amores en el fútbol: AC Milán y la selección italiana

Franco Baresi defendió la camiseta del AC Milán durante 15 temporadas y estuvo 23 años en total en el club, siendo el único en toda su carrera. Con este equipo ganó seis ligas italianas y tres Champions League. Su debut se dio en 1978 y su retiro en 1997.

Con la selección italiana disputó 81 partidos y formó parte del equipo que logró la tercera estrella en su palmarés de la Azzurra en la Copa del Mundo de España en 1982. Asimismo, fue capitán del combinado que llegó a la final del Mundial Estados Unidos 1994.

Como vemos, el mundo del fútbol llora la partida del exfutbolista Franco Baresi, quien fue leyenda del AC Milán y de la selección de Italia, a los 66 años. Estuvo 23 años en el club italiano y fue campeón con la Azzurra en el Mundial 1982.