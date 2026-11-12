"Funko papa": popular figura inspirada en León XIV conquista el mercado peruano durante su visita al país

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la esperada llegada del papa León XIV (Robert Prevost) al Perú, comerciantes y emprendedores han sorprendido con una auténtica novedad viral: las figuras estilo Funko del Sumo Pontífice.

Estas conocidas y populares piezas de vinilo, presentadas en cajas personalizadas con su nombre, retratan al líder católico con sus características gafas y vestimenta papal, convirtiéndose rápidamente en el souvenir moderno y original más codiciado por fieles y coleccionistas en las calles de la capital.

Camisetas con IA, detentes y ferias oficiales: la creatividad desbordada

El fervor popular no se detiene en las figuras de colección. En los alrededores del Centro Histórico, donde este jueves el santo padre cumple con una ajustada agenda apostólica, la "papamanía" se manifiesta en una explosión de merchandising que incluye camisetas diseñadas mediante inteligencia artificial.

Prendas con imágenes donde el Papa viste ponchos y chullos andinos, o disfruta de platos típicos como el ceviche e Inca Kola, son los más adquiridos junto a retratos, velas, cirios y detentes protectores.

A este movimiento comercial se suma la feria Perú Produce "El Papa vuelve a casa", impulsada por la MML y el Ministerio de la Producción en la Alameda 28 de Julio.

En este espacio, las micro y pequeñas empresas (MYPE) exhiben innovadores productos como panes con la silueta del pontífice, alfajores con su rostro, chocolates, turrones, gorras, llaveros y piedras decorativas, dinamizando la economía local y rindiendo homenaje al Santo Padre.

Largas colas y fervor juvenil por la vigilia en el Estadio Nacional

Mientras los comercios exhiben toda su creatividad, la expectativa ciudadana se concentra en las inmediaciones del deporte rey. En los exteriores del Estadio Nacional se registran largas filas de miles de jóvenes y fieles procedentes de diversas parroquias de Lima y regiones, quienes aguardan con entusiasmo el ingreso para la gran vigilia de oración con el papa León XIV.

Con un aforo estimado de más de 50 mil asistentes entre tribunas y campo, la jornada combina momentos de reflexión, arte escénico y expresiones musicales que marcan el pulso juvenil de esta histórica visita apostólica.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | Jóvenes de distintas partes del país forman filas en los exteriores del Estadio Nacional para participar en la vigilia y vivir un encuentro especial con el papa León XIV.



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La fiebre desatada por la presencia de León XIV refleja cómo la devoción religiosa se entrelaza de manera única con el ingenio del emprendedor peruano y la masiva participación de la juventud. Entre coleccionables virales, ferias productivas y estadios colmados de fe, el Perú vive una auténtica fiesta espiritual que ya forma parte de su memoria colectiva.