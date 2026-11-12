Dos papamóviles llegaron a la provincia de Santa Cruz en Cajamarca para el traslado del papa León XIV

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los dos papamóviles destinados al traslado oficial del papa León XIV durante su próxima visita a la provincia de Santa Cruz ya arribaron a la región Cajamarca. La llegada de estas unidades vehiculares forma parte del cronograma logístico y los preparativos de seguridad implementados para recibir al sumo pontífice.

Los vehículos permitirán el desplazamiento del santo padre desde la pampa de Aviación hasta la iglesia La Inmaculada Concepción. Con este despliegue técnico, las autoridades locales y eclesiásticas avanzan en la organización de las actividades programadas en el norte del país.

Recorrido oficial y características de los vehículos adaptados en Santa Cruz

De acuerdo con la planificación establecida por la comisión organizadora en Cajamarca, las dos unidades oficiales tienen como función principal transportar al obispo de Roma desde la zona de la pampa de Aviación, lugar donde se ubica la explanada acondicionada para la celebración eucarística multitudinaria, con dirección hacia la iglesia La Inmaculada Concepción.

Los vehículos asignados para este desplazamiento corresponden a dos camionetas modelo Jeep que han sido especialmente modificadas y adaptadas para responder de manera óptima a las condiciones geográficas y al tipo de terreno de la provincia de Santa Cruz, garantizando así la estabilidad y visibilidad durante el trayecto protocolar.

Tras la recepción de las unidades en la jurisdicción cajamarquina, el párroco de la iglesia La Inmaculada Concepción, Wildor Cubas, manifestó su satisfacción y entusiasmo por el arribo de los papamóviles, destacando la importancia que representa este avance operativo para la comunidad católica local de cara al encuentro con el líder de la Iglesia.

Actividades del papa León XIV durante su jornada en la ciudad de Lima

De manera paralela a los preparativos logísticos en el interior del país, durante la mañana de este jueves 12 de noviembre el papa León XIV presidió la celebración de la Hora Media en la Basílica Catedral de Lima, acto litúrgico en el que exhortó a la Iglesia peruana a fortalecer la comunión, promover la reconciliación y trabajar por una paz basada en el diálogo y la fraternidad.

En el transcurso de su reflexión ante los asistentes al principal templo de la capital, el sumo pontífice recordó su primera llegada al Perú hace varios años para servir al pueblo de Dios, señalando que retorna al territorio nacional en condición de padre y hermano en la fe para animar la difusión continua del Evangelio.

Asimismo, durante su mensaje dirigido al clero y a los fieles congregados en el recinto religioso, el obispo de Roma centró uno de los ejes principales de su intervención en la necesidad de impulsar la reconciliación interna y externa, destacando el rol activo que debe asumir la institución eclesial frente a las demandas de la ciudadanía.

En ese sentido, el papa León XIV continúa desarrollando su agenda oficial en la capital mientras las autoridades eclesiásticas y civiles de Cajamarca ultiman los detalles logísticos para su próximo arribo a la provincia de Santa Cruz.