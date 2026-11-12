Renzo Reggiardo sobre el encuentro con el papa León XIV: "Es uno de los momentos más emocionantes de mi vida"

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, expresó su emoción tras recibir al papa León XIV en el Palacio Municipal y entregarle las llaves de la ciudad y una camiseta de la selección peruana. En entrevista con Exitosa, relató detalles personales del encuentro y los obsequios recibidos.

Reggiardo recordó a su padre durante el encuentro con León XIV

El burgomaestre explicó que la ceremonia representó uno de los acontecimientos más importantes de su vida. Además contó que hubo un momento en el que se quedó sin palabras al entregar la máxima distinción de Lima Metropolitana al sumo pontífice, quien tiene nacionalidad peruana.

"Es un privilegio, es un altísimo honor para mí. Es una emoción, mira que he tenido muchos actos importantes en mi vida, emocionantes varios y este tal vez de los más emocionantes que me ha tocado pasar, que me ha tocado vivir, experimentar", sostuvo.

En entrevista con Exitosa, la autoridad edil explicó que presentó las llaves como un símbolo de bienvenida al pontífice. Asimismo, le manifestó que representaban los corazones de los habitantes de Lima, una ciudad que actualmente se acerca a los 13 millones de habitantes, según indicó.

Reggiardo señaló que uno de los momentos más conmovedores fue cuando le mencionó al papa que su fallecido padre era un agustino y tenía una profunda fe religiosa. Además comentó que le habría gustado que estuviera presente durante la ceremonia, en la que estuvo acompañado por su esposa e hijos.

El papa León XIV respondió a sus palabras y le manifestó que su padre estaba en su corazón. El alcalde recordó este intercambio como otro momento especial de la jornada, en la que también compartió con su familia durante la recepción oficial.

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