Santuario de Nuestra Señora de la Paz de Chiclayo luce renovado antes de recibir al papa León XIV

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que gestionó, en coordinación con la empresa de transporte Oltursa, el pintado exterior del Santuario Nuestra Señora de la Paz, ubicado en Chiclayo. La intervención representa una inversión aproximada de S/ 30 000 y busca mejorar la presentación de uno de los espacios más destacados durante la visita del papa León XIV.

Mejoras para recibir al pontífice

Los trabajos iniciaron el 26 de octubre y culminaron el 6 de noviembre. El mejoramiento fue posible gracias a las gestiones del Mincetur con el sector privado, que permitieron concretar el aporte de Oltursa para renovar la fachada del recinto religioso.

El santuario será sede del Encuentro con los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales, que encabezará el papa León XIV durante su visita a la capital de Lambayeque.

'La Ruta de León'

La intervención forma parte de las acciones impulsadas por el Mincetur para mejorar las condiciones de los recursos turísticos que integran 'La Ruta de León'. Este circuito reúne iglesias, parroquias, santuarios y conventos vinculados a la vida y trayectoria pastoral de Robert Francis Prevost en Piura, Lambayeque, La Libertad y Callao.

El sector también promueve mesas de trabajo con representantes de la Iglesia, empresas privadas y gobiernos regionales y locales, para identificar necesidades, gestionar compromisos y articular mejoras en los espacios que forman parte del recorrido.

Turismo religioso sostenible

El Santuario Nuestra Señora de la Paz refuerza su relevancia dentro del patrimonio religioso y de la oferta turística de Lambayeque. El Mincetur reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de 'La Ruta de León' y con la consolidación de una oferta de turismo religioso sostenible, articulada y vinculada al legado pastoral del papa León XIV en el Perú.

La mejora del santuario busca dejar una huella positiva en el territorio más allá de la visita papal. Así, Chiclayo se posiciona como un destino con potencial para atraer a fieles y visitantes interesados en conocer el legado pastoral del pontífice en el norte del país.