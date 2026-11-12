¿Blanquiazul o crema?: amigo del papa León XIV revela de qué equipo es hincha el sumo pontífice

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Exitosa dialogó desde Trujillo con Jesús Gonzáles, amigo cercano del papa León XIV, quien se refirió sobre el lado deportivo que tuvo el santo padre. Resaltó que le gustaba promover el deporte e inclusive reveló que jugaba 'pichangas' como defensa central. Además, contó que Robert Prevost siempre apoyaba a la selección peruana y aclaró si es hincha de Alianza Lima o Universitario.

Papa León blanquiazul

De acuerdo con este docente que conoció bien al hombre de fe, era alguien preocupada por promover el deporte en la ciudadanía, con algunos campeonatos que se organizaban. Incluso mencionó que llegó a conseguir equipamiento y que trasladaba a los jugadores hasta los lugares donde se presentaban.

"Para nosotros los seminaristas era el primero que nos inscribía. Compró nuestras camisetas con los colores del San Agustín que alguna vez jugó en Primera División... Él estaba siempre cerca de nosotros no como director técnico, su presencia bastaba porque nos llevaba en combi a hacer deportes", señaló.

Papa León XIV recibe camiseta de la selección peruana de fútbol con su nombre. https://t.co/RG4r5diVHt — Roger García (@Aderly) November 12, 2026

Mencionó que en un par de ocasiones tuvo la oportunidad de jugar junto a él aunque sin grandes dotes, no obstante, indicó que tenía buenas condiciones para la natación, que demostró cuando iban al Colegio San Agustín en Chiclayo. Sobre su afición, despejó las dudas sobre cuál equipo del país le atrajo más.

"Él aplaude a la selección peruana, de hecho varios partidos los hemos seguido junto con él en la sala de televisión que teníamos... En la comunidad que éramos algo de 45 o 50 personas, siempre estaba dividido, había gente de la 'U' y Alianza y él no quería meterse en conflictos, pero su corazón era más para Alianza Lima", precisó.

Tres grandes saludaron llegada del papa León

A través de sus redes sociales, Alianza Lima Universitario y Sporting Cristal saludaron al papa León XIV por su visita al país. El primero de ellos fue el cuadro victoriano, con una publicación en sus canales oficiales y que en Instagram llegó a tener más de 78 mil 'me gusta'.

Posteriormente lo hizo el conjunto crema con más de 50 mil interacciones y horas más tarde fue el turno del elenco celeste, que superó los 15 mil.

No es un secreto la afición del papa León XIV por el deporte, pero hasta el momento su hinchaje seguía siendo una incógnita. Sin embargo, un amigo cercano en Trujillo contó que el sumo pontífice es hincha de Alianza Lima, afición que adoptó durante la etapa que radicó en Chiclayo.