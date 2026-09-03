Keysi Salvatierra: novia de "Jhonsson Pulpo" enfrenta pedido de cadena perpetua por secuestro en Trujillo

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Keysi Salvatierra, novia de Jhonsson Pulpo, enfrenta un pedido de cadena perpetua por su presunta participación en el secuestro de Alan Ríos Guevara, ocurrido en Trujillo en 2021. La Fiscalía sostiene que obtuvo información, facilitó su seguimiento y colaboró activamente con integrantes de Los Pulpos.

Salvatierra, de 29 años, permanece recluida en el penal de mujeres de Trujillo. Fue detenida el 26 de enero del 2026 en La Paz, Bolivia, durante un operativo policial. Sobre ella pesaba una orden de captura internacional por el presunto secuestro agravado contra Ríos Guevara.

Fiscalía señala su presunta participación

El Ministerio Público solicitó cadena perpetua para Salvatierra por su presunta participación en el secuestro. La investigación fiscal sostiene que habría intervenido en la identificación y seguimiento de la víctima, además de proporcionar información personal a integrantes de la organización criminal Los Pulpos.

Salvatierra se habría acercado a Ríos Guevara cuando atendía su puesto de productos descartables en el mercado 7 de Junio, en El Porvenir. Según la tesis fiscal, habría obtenido su número telefónico y otros datos personales que después fueron entregados a integrantes de Los Pulpos.

🔴 DETENCIÓN CLAVE CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO. Keysi Salvatierra, vinculada a secuestros y robos, fue capturada en Bolivia y entregada a las autoridades peruanas. Su pareja, Johnsson Cruz (El Pulpo), sigue siendo uno de los más buscados del país. Más aquí https://t.co/K2VX7Ph1O9 pic.twitter.com/N4vhDb5eXC — Agencia Andina (@Agencia_Andina) January 27, 2026

La Fiscalía sostiene que la novia de Jhonsson Pulpo habría colaborado en la búsqueda del inmueble utilizado para mantener cautiva a la víctima. El secuestro ocurrió el 13 de noviembre del 2021 y Ríos Guevara permaneció retenido durante 14 días antes de recuperar su libertad.

Los captores exigieron 500 mil dólares a la familia de Ríos Guevara por su liberación. Según la investigación, los familiares realizaron el pago. Además, Fiscalía sostiene que Salvatierra habría recibido parte del dinero obtenido con ese rescate y de otras extorsiones atribuidas a Los Pulpos.

Salvatierra continúa bajo proceso judicial

El caso tomó nuevamente relevancia después de la captura de Jhonsson Pulpo en Bolivia. Salvatierra es señalada como su pareja sentimental y madre de una de sus hijas. La mujer permanece recluida en Trujillo mientras continúa el proceso relacionado con el secuestro de Alan Ríos.

El pedido fiscal de cadena perpetua todavía no representa una condena. La responsabilidad de Salvatierra deberá determinarse durante el proceso judicial, donde serán evaluadas las pruebas presentadas. La Fiscalía mantiene la acusación por su presunta intervención, mientras la investigada niega haber participado en el secuestro.

El secuestro de Alan Ríos forma parte de las investigaciones sobre delitos atribuidos a Los Pulpos en Trujillo. El proceso contra Keysi Salvatierra continúa abierto y deberá establecer si tuvo participación en el rapto, la obtención de información y las acciones señaladas por la Fiscalía.