Gobierno activa 'Plan Escudo': 70% de buses de transporte público ya cuenta con botón de pánico, informa PNP

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la consulta de Exitosa sobre las medidas de seguridad en los buses de transporte público, el general PNP Jorge Luis Castillo informó que el 70 % de los buses ya cuenta con botón de pánico para alertar ante posibles ataques y reforzar la protección de pasajeros y conductores. Ello, en el marco de las medidas aplicadas por el 'Plan Escudo' del Gobierno.

ATU reforzará monitoreo de buses

Jorge Luis Castillo señaló que se viene trabajando de manera conjunta con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) en el desarrollo de una aplicación que permitirá rastrear e identificar el recorrido de las distintas líneas de transporte público.

"Ahora tenemos articulación con ATU, y por ATU podemos observar donde se encuentran los vehículos y cuáles son sus rutas. Tenemos botones de pánico y, a través de ellos, podemos ver dónde se encuentran. El que aprieta ese botón, lanza una alarma. Y con una plataforma de ATU ubicamos donde se encuentran los patrulleros y la distancia en donde está la alarma", afirmó.

PNP prioriza alertas inmediatas

El general Castillo precisó las cifras de unidades de transporte público que cuentan con botón de pánico y cámaras de vigilancia. Sin embargo, consideró que el botón de pánico es la medida más efectiva debido a la rapidez con la que permite alertar a la Policía.

"Tenemos entre 70 u 80% de botones de pánico en los buses de TRANSLIC S.A., y un 40 a 50% de buses con cámara de vigilancia. Para mi punto de vista, lo más importante es el botón de pánico. Algunos tienen cámaras y está bien, pero la reacción inmediata será frente al botón de pánico a través de la plataforma" , indicó.

Agentes vigilan transporte público

Por otro lado, destacó que cuentan con efectivos desplegados en las calles y realizando intervenciones a bordo de los buses, además de resaltar la participación de las Fuerzas Armadas.

"En la calle tenemos personal de civil y personal uniformado a pie, que sube a los vehículos, motos, puestos fijos de los patrulleros de la Policía y de las Fuerzas Armadas. La política que se está dando para la seguridad ciudadana es vertical y las Fuerzas Armadas tienen un rol importante", manifestó.

Plan Escudo es ejecutado por la PNP en conjunto con las FFAA

¿Qué es el Plan Escudo?

El Plan Escudo es una estretegia de seguridad impulsada por el Ministerio del Interior que articula el trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Su objetivo principal es resguardar el transporte urbano mediante el despliegue de efectivos en paraderos, rutas y patios de maniobras de las empresas de transporte. Buscando prevenir y combatir los ataques extorsivos y el crimen organizado apoyándose en labores de inteligencia.