Catherin Palomino y su presunta relación con Pedro Castillo tras chats reveladores: ¿Qué respondió el expresidente?

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La diputada Catherin Palomino, electa por Huancavelica, enfrenta un escándalo político tras la difusión de supuestos chats en los que habría insultado y amenazado a familiares del expresidente Pedro Castillo, además de afirmar mantener una relación sentimental con él.

La investigación, presentada por el programa Cuarto Poder, generó fuerte controversia entre las figuras involucradas y abrió incluso la posibilidad de que el caso sea evaluado en instancias legislativas, como la Comisión de Ética recientemente instalada.

Los chats revelados

Los mensajes, atribuidos a Palomino y fechados entre mayo y junio de 2026, contienen expresiones ofensivas contra una familiar directa de Castillo, a quien calificó de "vulgar, fea, cochina e ignorante". En otros pasajes, la parlamentaria habría cuestionado su vida personal y la crianza de sus hijos.

En los mismos chats, Palomino aseguró que "Pedro Castillo, le guste o no, es mi pareja. Él conoce perfectamente quién soy", advirtiendo que quienes intentaran apartarla del expresidente enfrentarían consecuencias legales. También se mencionó un pedido de S/300 mil como indemnización por supuestas injurias, lo que fue interpretado como intento de silenciar críticas internas.

#CuartoPoder

La diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino habría utilizado su posición de poder, cuando ya era virtual congresista, para intimidar al entorno de Pedro Castillo que la confronta. Mensajes atribuidos a ella, pasan de la ofensa a la advertencia. Cartas... pic.twitter.com/ehCf8mt7AD — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) August 10, 2026

La diputada registra más de 60 visitas al penal de Barbadillo entre 2024 y 2026, lo que reforzó las sospechas de un vínculo cercano con Castillo. Su trayectoria política estuvo inicialmente vinculada al partido Todo con el Pueblo, impulsado por la familia del expresidente, y luego accedió al Congreso mediante la alianza con Juntos por el Perú. Durante su juramentación, dedicó su elección a Castillo y reclamó su libertad.

Respuesta de Pedro Castillo

Ante la difusión de los chats, el propio Castillo publicó un mensaje en su cuenta oficial de X, donde rechazó las acusaciones y defendió la unidad de su familia nuclear, alegando que esta noticia promovería una suerte de ataque mediático contra su imagen como figura política y familiar.

La prensa amarilla, que contribuyó con el complot para el derrocamiento de mi gobierno y mi secuestro, no cesa en su pretensión de deslegitimarme como líder ante el pueblo y ante mi familia nuclear.



Rechazo todo tipo de mentiras que pretendan manchar mi honor y quebrantar la... — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 10, 2026

Posible investigación en Ética

El senador Víctor Cutipa señaló que la Comisión de Ética podría evaluar el caso si se determina que los insultos atribuidos a Palomino afectan la conducta pública de un legislador. Subrayó que cualquier proceso debe respetar el derecho a la defensa y que corresponde analizar si la comisión tiene competencia para abordar un caso originado en denuncias mediáticas.

#EnVivo



Víctor Cutipa, senador: Si la Comisión de Ética podría tomar el caso de la diputada Catherine Palomino que lo haga, aplicando el debido proceso



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/OZjxQiWdmG — Canal N (@canalN_) August 10, 2026

El caso de Catherin Palomino abre un nuevo frente político y ético en el Congreso bicameral. La investigación expone una trama de hostigamientos y supuestas amenazas contra familiares de Pedro Castillo, mientras el expresidente niega las acusaciones y denuncia un intento de deslegitimarlo

La eventual intervención de la Comisión de Ética marcará el rumbo de un proceso que podría tener consecuencias en la imagen y credibilidad tanto de la legisladora como las del expresidente.