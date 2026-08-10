Catherin Palomino y su presunta relación con Pedro Castillo tras chats reveladores: ¿Qué respondió el expresidente?

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/08/2026
La diputada Catherin Palomino, electa por Huancavelica, enfrenta un escándalo político tras la difusión de supuestos chats en los que habría insultado y amenazado a familiares del expresidente Pedro Castillo, además de afirmar mantener una relación sentimental con él.
La investigación, presentada por el programa Cuarto Poder, generó fuerte controversia entre las figuras involucradas y abrió incluso la posibilidad de que el caso sea evaluado en instancias legislativas, como la Comisión de Ética recientemente instalada.
Los chats revelados
Los mensajes, atribuidos a Palomino y fechados entre mayo y junio de 2026, contienen expresiones ofensivas contra una familiar directa de Castillo, a quien calificó de "vulgar, fea, cochina e ignorante". En otros pasajes, la parlamentaria habría cuestionado su vida personal y la crianza de sus hijos.
En los mismos chats, Palomino aseguró que "Pedro Castillo, le guste o no, es mi pareja. Él conoce perfectamente quién soy", advirtiendo que quienes intentaran apartarla del expresidente enfrentarían consecuencias legales. También se mencionó un pedido de S/300 mil como indemnización por supuestas injurias, lo que fue interpretado como intento de silenciar críticas internas.
La diputada registra más de 60 visitas al penal de Barbadillo entre 2024 y 2026, lo que reforzó las sospechas de un vínculo cercano con Castillo. Su trayectoria política estuvo inicialmente vinculada al partido Todo con el Pueblo, impulsado por la familia del expresidente, y luego accedió al Congreso mediante la alianza con Juntos por el Perú. Durante su juramentación, dedicó su elección a Castillo y reclamó su libertad.
Respuesta de Pedro Castillo
Ante la difusión de los chats, el propio Castillo publicó un mensaje en su cuenta oficial de X, donde rechazó las acusaciones y defendió la unidad de su familia nuclear, alegando que esta noticia promovería una suerte de ataque mediático contra su imagen como figura política y familiar.
Posible investigación en Ética
El senador Víctor Cutipa señaló que la Comisión de Ética podría evaluar el caso si se determina que los insultos atribuidos a Palomino afectan la conducta pública de un legislador. Subrayó que cualquier proceso debe respetar el derecho a la defensa y que corresponde analizar si la comisión tiene competencia para abordar un caso originado en denuncias mediáticas.
El caso de Catherin Palomino abre un nuevo frente político y ético en el Congreso bicameral. La investigación expone una trama de hostigamientos y supuestas amenazas contra familiares de Pedro Castillo, mientras el expresidente niega las acusaciones y denuncia un intento de deslegitimarlo
La eventual intervención de la Comisión de Ética marcará el rumbo de un proceso que podría tener consecuencias en la imagen y credibilidad tanto de la legisladora como las del expresidente.