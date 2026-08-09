Gobierno destituye a Jaime Moreno de la presidencia ejecutiva de EsSalud

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno dispuso la remoción de Jaime Moreno Chinchay como presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), una decisión que fue oficializada mediante una Resolución Suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

La medida marca un nuevo cambio en la conducción de una de las entidades públicas más importantes del país, responsable de brindar atención médica a millones de asegurados.

Salida oficial

La Resolución Suprema N.° 036-2026-TR lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Manuel Sheput Moore. En el documento se agradecen los servicios prestados por Moreno durante su gestión al frente de la institución.

Resolución Suprema N.° 036-2026-TR

La disposición fue publicada oficialmente en El Peruano, con lo que se formalizó el relevo en la presidencia ejecutiva. El documento señala que, en principio, la salida del cargo responde a una "pérdida de confianza".

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Concluye designación de Jaime Moreno Eustaquio como presidente de ESSALUD



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Designación temporal

En reemplazo de Moreno fue nombrada, de manera interina, Hilda Sandoval Cornejo, quien fue ministra de Vivienda en 2020, quien asumirá la conducción de EsSalud. Su designación también quedó establecida mediante una resolución suprema emitida por el Poder Ejecutivo.

La nueva titular tendrá la responsabilidad de liderar una entidad que atiende a más de 13 millones de asegurados en todo el país. Entre sus principales retos figuran la reducción de brechas en atención, el fortalecimiento de hospitales y la mejora de los servicios médicos.

Empezó el proceso de mejora de ESSALUD. Hoy se nombra a la viceministra de Trabajo Hilda Sandoval Cornejo como encargada en tanto se selecciona profesionalmente al nuevo presidente de ESSALUD. Cómo lo ha señalado la presidenta Keiko Fujimori: el objetivo es claro, lograr que los... pic.twitter.com/FsyAFtuK3I — Juan Sheput (@JuanSheput) August 9, 2026

Retos pendientes

EsSalud administra una amplia red de establecimientos de salud y constituye el segundo mayor prestador sanitario del Perú. La institución brinda cobertura a trabajadores formales, pensionistas y sus derechohabientes.

La gestión entrante deberá enfrentar desafíos vinculados a la demanda de consultas especializadas, abastecimiento de medicamentos y modernización de infraestructura.

Asimismo, la entidad, actualmente administrada por Hilda Sandoval Cornejo, tendrá que garantizar la continuidad de los servicios en beneficio de millones de usuarios a nivel nacional.