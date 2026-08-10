Custodia en paraderos no basta: El 80 % de los atentados contra buses ocurre en ruta, según Cámara de Transporte Urbano

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El despliegue del Plan Escudo, que refuerza la seguridad en empresas y paraderos de transporte público con policías y militares, ha generado críticas desde el gremio de transportistas. Según el presidente de la Cámara de Transporte Urbano, Ricardo Pareja, la estrategia no responde al núcleo del problema, pues la mayoría de atentados contra buses ocurre mientras las unidades están en ruta.

Crítica al enfoque del plan

Pareja explicó que, si bien el resguardo en patios de maniobras y paraderos puede disuadir a los delincuentes, el 80 % de los ataques se producen en plena circulación, donde los buses son interceptados por sicarios en motocicletas.

En su opinión, concentrar la vigilancia en puntos fijos no garantiza la seguridad de los pasajeros ni de los conductores, ya que, según advirtió, los delincuentes suelen adaptarse a las medidas de seguridad.

"Si el paradero está totalmente resguardado, el delincuente va a trasladar su ataque a uno o dos kilómetros más adelante".

Propuesta de trabajo conjunto

Para enfrentar la ola de violencia, Pareja planteó la creación de un grupo especial integrado por la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, que tome decisiones conjuntas y rápidas. Señaló que actualmente existe una falta de coordinación que debilita la lucha contra el crimen organizado.

"Parte de la desgracia es que la Policía captura a un delincuente y la Fiscalía o el Poder Judicial lo termina soltando. No hay un trabajo conjunto. A veces un policía, para pedir autorización de intervenir un domicilio ya identificado como parte de la delincuencia, puede tardar una semana en obtener la orden judicial. Por eso el delincuente se ríe de las acciones que se puedan hacer".

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En conversación con Exitosa, el presidente de la Cámara de Transporte Urbano, Ricardo Pareja, indicó que el 80 % de los ataques que sufren buses de distintas empresas se dan en las rutas, no en sus patios de maniobra. Propone un grupo especial... pic.twitter.com/XDNjDxdO1M — Exitosa Noticias (@exitosape) August 11, 2026

Cifras de violencia

El Ministerio Público ha registrado más de 200 atentados contra el transporte público en Lima y Callao en los últimos dos años, con un saldo de 152 fallecidos y 131 heridos. La mayoría de ataques ocurre en rutas de alto tránsito como la Panamericana Norte, la Carretera Central y la Vía de Evitamiento, donde las mafias extorsivas exigen pagos para permitir la operación de las empresas.

El Plan Escudo busca reforzar la seguridad en paraderos críticos como Puente Nuevo, Puente Piedra y Atocongo, además de custodiar patios de maniobras. Sin embargo, los transportistas insisten en que la violencia se concentra en las rutas y que la estrategia debe incluir patrullajes móviles y coordinación judicial para desarticular las bandas.

Así, mientras el Plan Escudo apuesta por custodiar paraderos y patios, los gremios advierten que el verdadero riesgo está en las rutas, donde se concentra la mayoría de atentados. La propuesta de un grupo especial con Policía, Fiscalía y Poder Judicial apunta a cerrar esa brecha y garantizar una respuesta integral frente a la violencia que golpea al transporte público.