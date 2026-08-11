Demi Lovato se suma a 'Camp Rock 3' junto a los Jonas Brothers: : "Volver a ser Mitchie ha sido nostálgico"

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La infancia de muchos está de regreso. Demi Lovato y los Jonas Brothers compartirán pantalla de nuevo en Camp Rock 3. La gran sorpresa es que, aunque se pensaba que la artista solo participaría organizando la película como productora, sí aceptó actuar y volverá con su famoso personaje de Mitchie Torres.

Demi Lovato se suma a 'Camp Rock 3'

En cuanto anunciaron de forma oficial Camp Rock 3 a fines de 2025, saltó un detalle que armó alto revuelo. Demi Lovato no figuraba en el reparto principal, dando a entender que la actriz que brilló en 2008 y 2010 esta vez le decía que no al regreso de Mitchie.

Eso sí, Demi continuaba vinculada al proyecto como productora ejecutiva, mientras Joe, Nick y Kevin Jonas sí habían confirmado su retorno como Shane, Nate y Jason, respectivamente, los integrantes de Connect 3.

Con el paso de los meses parecía que los seguidores tendrían que resignarse a ver el regreso de Camp Rock sin su recordada protagonista. Sin embargo, Disney tenía preparada una sorpresa.

El lunes 10 de agosto, durante la previa de la premiere de Camp Rock 3, Disney y Demi Lovato confirmaron mediante redes sociales que Mitchie Torres sí estaría presente en esta nueva entrega.

La cuenta oficial de Disney y la propia artista compartieron imágenes del personaje acompañadas de la frase "Mitchie para siempre", además del primer vistazo de Lovato nuevamente caracterizada como la joven que marcó una etapa importante de su carrera.

La propia cantante reconoció durante la alfombra de la premiere que "fue difícil guardar el secreto", pero celebró que finalmente pudiera revelarlo y aseguró que se muere "de ganas de que el mundo la vea".

Demi habla de su regreso a 'Camp Rock 3'

Para Demi Lovato, volver a ponerse en la piel de Mitchie no fue simplemente regresar a un antiguo personaje. La artista reconoció que revivir aquella etapa tuvo un significado bastante especial. "Fue muy nostálgico y sanador volver a interpretar a Mitchie", confesó durante una entrevista difundida por Disney.

Además, aseguró que se divirtió durante el proceso y recordó la importancia de la película en sus inicios. "Esta película significa muchísimo para mí, obviamente; Camp Rock marcó el inicio de mi trayectoria en esta industria, así que es fantástico haber podido retomar este papel", agregó.

Y Mitchie no llegará sola. Los Jonas Brothers también regresan como Connect 3, el grupo que protagonizó buena parte de las historias originales y que ahora será pieza clave de la nueva trama.

Así, Demi Lovato se suma oficialmente a Camp Rock 3 junto a los Jonas Brothers y volverá como Mitchie Torres, pese a que inicialmente se había informado que no retomaría el personaje. La película llegará a Disney Channel el jueves 13 de agosto y a Disney+ el viernes 14.