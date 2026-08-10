Keiko Fujimori: Presidenta lideró el primer Consejo de Inteligencia Nacional para enfrentar la criminalidad

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabezó el primer Consejo de Inteligencia Nacional, con el objetivo de coordinar acciones del Estado frente a la criminalidad y las principales amenazas que afectan la tranquilidad de las familias peruanas.

En la sesión, realizada el 10 de agosto, la mandataria subrayó que "la columna vertebral para recuperar la paz será la inteligencia", destacando la necesidad de fortalecer la capacidad de anticipación y respuesta del Estado.

Desarrollo de la reunión

El encuentro contó con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y de los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior y Justicia, además del director de Inteligencia Nacional, Hugo Cornejo. También asistieron el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los altos mandos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.

Durante la sesión se presentó un diagnóstico sobre las diez amenazas principales, entre ellas el crimen organizado, la delincuencia común, la corrupción, la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas.

Se evaluó además el incremento de la violencia vinculada con las extorsiones y la presencia de organizaciones criminales transnacionales en zonas de frontera, fenómenos que requieren una respuesta articulada y sostenida.

Objetivos del Consejo

El Consejo estableció como objetivo principal fortalecer el trabajo de inteligencia para enfrentar la criminalidad, anticipar sus acciones y contribuir a recuperar el orden y la paz ciudadana.

El comandante general del Ejército, Oswaldo Calle, calificó el encuentro como un hito histórico en la lucha contra la delincuencia y resaltó el respaldo de la presidenta a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

"Nosotros no escatimaremos esfuerzos para llevar adelante estas acciones, porque contamos con el respaldo de nuestra señora presidenta y de todo el Poder Ejecutivo", afirmó.

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, lideró el primer Consejo de Inteligencia Nacional para coordinar acciones frente a la criminalidad. Participaron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior y... pic.twitter.com/KqeXmHd9C8 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 11, 2026

Por su parte, el director de Inteligencia Nacional, Hugo Cornejo, destacó que es la primera vez que se realiza una reunión de esta magnitud, con la participación de las principales autoridades del Ejecutivo y los responsables del sistema de inteligencia del país.

El primer Consejo de Inteligencia Nacional marca un punto de partida en la estrategia del gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar la criminalidad. La apuesta por la inteligencia como eje central busca anticipar las acciones delictivas y coordinar respuestas integrales entre las instituciones del Estado.

Con la participación de ministros, mandos militares y jefes de inteligencia, el encuentro refleja la intención de articular esfuerzos frente a amenazas como el crimen organizado, la extorsión y el narcotráfico.