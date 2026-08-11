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Lamine Yamal tira la casa por la ventana: celebrará su cumpleaños en finca de Barcelona con más de 100 invitados

Lamine Yamal celebrará su cumpleaños por todo lo alto en Barcelona. El futbolista reunirá a más de 100 invitados en una exclusiva finca donde la privacidad será uno de los grandes protagonistas de la noche.

Lamine Yamal y su cumpleaños en finca de Barcelona
Lamine Yamal y su cumpleaños en finca de Barcelona (Composición Exitosa)

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 11/08/2026

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Lamine Yamal no piensa dejar pasar sus 19 años como si nada. Aunque cumplió años el pasado 13 de julio, el joven futbolista decidió trasladar la gran celebración hasta agosto y tiene todo preparado para festejar su cumpleaños en una exclusiva finca de Barcelona con más de 100 invitados.

Lamine Yamal y su gran fiesta en Barcelona

Nada de una concurrida discoteca en pleno centro de Barcelona ni una terraza donde todos puedan enterarse de lo que ocurre. Esta vez, Lamine Yamal habría preferido llevar su festejo a un espacio mucho más reservado y, de paso, bastante impresionante.

Según información publicada por El Español, la celebración está programada para este martes 11 de agosto desde las 21:00 horas y tendrá como escenario Mas de Sant Lleí, una finca ubicada aproximadamente a 15 minutos de Barcelona.

Y vaya que el lugar tiene espacio de sobra. El recinto se encuentra rodeado por más de 40 hectáreas y dispone de alrededor de 30.000 metros cuadrados de jardines. En la propiedad hay árboles centenarios, un lago artificial y amplias vistas sobre la comarca del Vallès.

Pero hay un detalle que seguramente terminó de convencer al futbolista: la privacidad. La finca incluso cuenta con helipuerto, lo que permitiría que algunos asistentes puedan llegar por vía aérea sin tener que exponerse demasiado.

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El lugar también tiene bastante historia. Los primeros documentos relacionados con Mas de Sant Lleí se remontan al año 1129 y, con el paso del tiempo, parte de la propiedad terminó convirtiéndose en una residencia señorial.

Lamine Yamal y sus más de 100 invitados

Si bien la lista definitiva de invitados permanece bajo confidencialidad, la celebración tendría más de 100 asistentes entre familiares, amigos de la infancia y personas muy cercanas al jugador.

Entre los nombres previstos aparece su pareja, Inés García Santos, además de integrantes de su círculo personal como Souhaib y su primo Mohamed Abde, conocido como Moha.

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El mundo del fútbol tampoco estaría lejos de la celebración. Podrían acudir compañeros del Barcelona y de la Selección Española, así como personalidades relacionadas con la música y las redes sociales.

Dentro del grupo de futbolistas con los que Yamal mantiene una relación cercana destacan Alejandro Balde, Gavi, Pau Cubarsí y Fermín López, aunque por el momento no se ha confirmado públicamente quiénes estarán finalmente presentes.

Así, Lamine Yamal celebrará su cumpleaños en una exclusiva finca de Barcelona preparada para recibir a más de 100 invitados. La reunión combinará una gran fiesta con la privacidad que busca el futbolista para festejar sus 19 años junto a familiares y amigos cercanos.

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