SISMOS sacuden el norte del Perú HOY, martes 11 de agosto: TRES temblores en menos de una hora en Piura

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tres movimientos sísmicos fueron registrados durante la madrugada de este martes 11 de agosto frente a las costas de la provincia de Sechura, en la región Piura, generando una seguidilla de temblores en menos de una hora.

Los eventos fueron reportados por el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), que detalló las características de cada uno de los movimientos.

Primer sismo fue el de mayor magnitud

El primer y más fuerte sismo ocurrió a las 03:00:28 horas, con una magnitud de 4.9 y una profundidad de 24 kilómetros. Según el reporte oficial, el epicentro se localizó aproximadamente a 64 kilómetros al suroeste de Sechura, frente al litoral de esta provincia piurana.

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad III en Sechura, por lo que fue percibido de manera leve a moderada por parte de la población. Debido a su ubicación frente al litoral, el evento fue monitoreado por las autoridades y organismos encargados de registrar la actividad sísmica en el territorio nacional.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0545

Fecha y Hora Local: 11/08/2026 03:00:28

Magnitud: 4.9

Profundidad: 24km

Latitud: -5.90

Longitud: -81.29

Intensidad: III Sechura

Referencia: 64 km al SO de Sechura, Sechura - Piurahttps://t.co/EL8IdYudT3 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 11, 2026

Sin embargo, la actividad sísmica no terminó con este primer movimiento. Apenas dos minutos después, a las 03:02:05 horas, el Centro Sismológico Nacional reportó un segundo temblor en la misma zona.

Este segundo evento alcanzó una magnitud de 4.0 y tuvo una profundidad de 34 kilómetros. Su epicentro fue ubicado a aproximadamente 61 kilómetros al suroeste de Sechura, manteniéndose así en las proximidades del primer movimiento registrado durante la madrugada.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0546

Fecha y Hora Local: 11/08/2026 03:02:05

Magnitud: 4.0

Profundidad: 34km

Latitud: -5.96

Longitud: -81.19

Referencia: 61 km al SO de Sechura, Sechura - Piurahttps://t.co/ZoQA7sBNy9 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 11, 2026

Tercer movimiento ocurrió minutos después

La actividad continuó posteriormente con un tercer sismo registrado a las 03:45:49 horas. De acuerdo con la información proporcionada por el IGP, este movimiento tuvo una magnitud de 4.1 y una profundidad de 23 kilómetros.

El epicentro de este tercer evento fue localizado a unos 67 kilómetros al suroeste de Sechura, mientras que la intensidad alcanzó el nivel II-III en Sechura.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0547

Fecha y Hora Local: 11/08/2026 03:45:49

Magnitud: 4.1

Profundidad: 23km

Latitud: -5.96

Longitud: -81.27

Intensidad: II-III Sechura

Referencia: 67 km al SO de Sechura, Sechura - Piurahttps://t.co/uTJaU4CCEw — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 11, 2026

Aliste una mochila de emergencia ante sismos

Frente a estas circunstancias, se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables al momento de alistar un equipo como este:

Alcohol o desinfectante

Medicina

Pastillas

Vendas y curitas

Toallas y frazadas

Agua embotellada

Alimentos enlatados

Linterna y radio a pilas

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Recomendaciones ante un sismo en Perú

Frente a la ocurrencia de sismos en Perú, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta durante y después de un movimiento telúrico.

Según precisó, si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, ya que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

Además, cabe destacar que de acuerdo con el balance más reciente del Censis del IGP, entre el 1 de enero y el 11 de agosto del 2026 se han registrado 547 sismos en diferentes regiones del país.

Sismos registrados hasta hoy

Los reportes oficiales indican que las magnitudes oscilaron entre 3.5 y 5.7, mientras que la intensidad máxima alcanzó el nivel VII en la escala de Mercalli Modificada, utilizada para medir los efectos que un movimiento sísmico produce sobre las personas y las edificaciones.

Frente a esos constantes movimientos telúricos y para adoptar mejor gestión del riesgo de desastres, el IGP reportó un boletín dando a conocer detalles de los sismos que sacudieron Piura en la madrugada de hoy, martes 11 de agosto.