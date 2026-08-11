Rescatan a una madre y su bebé que quedaron atrapadas entre los escombros tras terremoto que azotó Colombia

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que azotó el departamento del Chocó, en Colombia, una madre y su bebé fueron rescatados luego de quedar atrapadas entre los escombros producto del colapso de un edificio de cinco pisos.

Milagro tras terremoto en Colombia: una mamá y su bebé son rescatados

Las víctimas fueron puestas a buen recaudo el último lunes, 10 de agosto, tras suscitarse el devastador movimiento telúrico que tuvo como epicentro el municipo de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Ambos fueron rescatados en el barrio Ciudad Capri, en el sur de Cali, luego de quedar retenidos por el colapso de una estructura en la que se encontraban.

Todo quedó registrado en un video en el que se muestra el operativo que llevaron a cabo equipos de rescate junto a la comunidad. Los sacaron con vida y de esta forma finalizaron con su dolor.

Los equipos de socorro se apersonaron hasta el lugar de la emergencia al promediar las 9:30 a.m. (hora de Colombia). De acuerdo al rescatista Carlos Ortiz, durante los primeros minutos de la caída de la edificación se produjo silencio entre los escombros. En consiguiente, al promediar 20 minutos después comenzaron a escuchar voces de personas que permanecían con vida.

"Por fortuna encontramos al bebé de 6 meses con su mamá, lo cual nos dio muchas esperanzas para seguir trabajando; incluso ya hemos rescatado a 7 personas y al momento estamos en la búsqueda, nos dan signos de vida de una pareja de adultos mayores y su nietecito de 7 años", sostuvo Ortiz a Noticias Caracol.

Además el rescatista señaló que el bebé se encuentra estable, aunque sí presenta laceraciones pequeñas y demás a la hora de sacarlo de la estructura en el que estaba atrapado. "Fue atendido por los paramédicos de la zona", acotó.

🚨 ESPERANZA EN MEDIO DE LA TRAGEDIA EN CALI



Equipos de emergencia rescataron con vida a una persona y a su bebé, de apenas unos meses de nacido, entre los escombros tras el terremoto.



Una escena que representa esperanza en medio de la emergencia. pic.twitter.com/RfPpTosYPP — Cambiamos Colombia (@Cambiamoscol) August 10, 2026

Balance de la emergencia en Cali

En medio de la tragedia suscitada por el terremoto de gran magnitud, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, manfiestó en reiteradas ocasiones que la ciudad sufrió graves daños y exhortó a la ciudadanía.

"Caleños, este es un momento para estar unidos. Hoy no podemos permitir que nuestras diferencias nos dividan. Tenemos que ayudarnos, apoyarnos y trabajar juntos", manifestó.

En medio de los escombros de un edificio de cinco pisos que colapsó en el barrio Ciudad Capri, en el sur de Cali, producto del terremoto de magnitud 7.4 que azotó Colombia, se rescató a una madre y su bebé siendo un milagro entre la devastadora emergencia que ha cobrado la vida de más de 100 personas y provocó más de 500 heridos.