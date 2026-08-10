Renzo Reggiardo ofrece apoyo de la Municipalidad de Lima a Colombia tras sismo de magnitud 7.4

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, manifestó su solidaridad con las familias afectadas por el sismo de magnitud 7.4 registrado en Colombia. A través de sus redes sociales, señaló que la Municipalidad de Lima está disponible para colaborar con las labores de rescate tras el fuerte movimiento telúrico.

Reggiardo ofrece apoyo de Lima

El alcalde dirigió su mensaje a las familias colombianas afectadas y expresó sus condolencias por las consecuencias del terremoto ocurrido en la zona de San José del Palmar. También indicó que Lima puede brindar apoyo ante la emergencia.

"Ante el terremoto registrado en San José del Palmar, expreso mi solidaridad y condolencias a las familias afectadas. Hermanos colombianos no están solos, presidente Abelardo de la Espriella, como alcalde de Lima nos ponemos a su disposición para ayudar en las labores de rescate", publicó.

Ante el terremoto registrado en San José del Palmar, expreso mi solidaridad y condolencias a las familias afectadas. Hermanos colombianos no están solos, presidente @ABDELAESPRIELLA como alcalde de #Lima nos ponemos a su disposición para ayudar en las labores de rescate. pic.twitter.com/foTKEOthtW — Renzo Reggiardo (@Renzo_Reggiardo) August 10, 2026

La publicación de Reggiardo menciona directamente al presidente colombiano Abelardo de la Espriella, a quien ofreció la disposición del municipio capitalino para colaborar con las tareas de atención posteriores al movimiento telúrico registrado durante la jornada del lunes.

El mensaje de Reggiardo fue difundido mientras Colombia afrontaba las consecuencias del terremoto de magnitud 7.4, registrado en el departamento de Chocó. La emergencia generó operaciones de búsqueda y rescate en diferentes zonas afectadas por el movimiento.

Sismo de 7.4 golpeó Colombia

El terremoto ocurrió durante las primeras horas del lunes 10 de agosto y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El movimiento tuvo una profundidad aproximada de 107 kilómetros y fue percibido en varias regiones del país.

El reporte señaló que el sismo dejó al menos 111 personas fallecidas y 87 heridas, mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando para localizar a personas que permanecían atrapadas entre los escombros de estructuras afectadas por el terremoto.

#SISMO. Tras el fuerte temblor de magnitud 6.6 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió a varias regiones de Colombia, dejando a Manizales como una de las ciudades más afectadas, donde la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana colapsó tras el movimiento telúrico pic.twitter.com/5XDOW76y55 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

La emergencia ocurrió poco después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia, quien asumió el cargo el 7 de agosto. El mandatario declaró el estado de emergencia y señaló que las operaciones de rescate eran una prioridad para su gobierno.

La magnitud del terremoto generó afectaciones en infraestructura y edificios de diferentes localidades. Equipos especializados mantienen las labores de rescate mientras las autoridades evalúan los daños ocasionados por el movimiento registrado cerca de San José del Palmar, en Chocó.

El sismo también fue percibido en países cercanos, mientras Colombia mantenía activados sus mecanismos de respuesta ante emergencias. Las autoridades continuaban recopilando información sobre víctimas, personas heridas, daños materiales y posibles nuevos efectos derivados del terremoto.