Chorrillos: Ciclista pierde la vida tras ser atropellado por camioneta cerca de la estación Matellini

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la avenida principal, a pocos metros de la estación Matellini, en Chorrillos, dejó como saldo la muerte de un joven ciclista identificado como Javier Urdaniga Juárez. El hecho generó una intensa movilización y es investigado por las autoridades para determinar responsabilidades, ya que el presunto causante del accidente se dio a la fuga.

Según testigos de la zona, Urdaniga Juárez se desplazaba a bordo de su bicicleta cuando habría sido impactado por una camioneta de color plomo. De acuerdo con la versión brindada por el conductor del vehículo, un adulto mayor, una camioneta blanca lo habría cerrado de manera intempestiva, provocando que perdiera el control y terminara ocasionando el accidente.

Investigación tras accidente mortal

Tras el impacto, los ocupantes de la camioneta blanca involucrada en el hecho se habrían dado a la fuga. Mientras tanto, la gravedad de la situación provocó una descompensación en el conductor de la camioneta gris, quien padece diabetes e hipertensión. Debido a su estado, fue trasladado de inmediato a la clínica San Borja.

El conductor permanece en la unidad de trauma shock del establecimiento de salud, donde deberá ser estabilizado antes de continuar con las diligencias correspondientes. Posteriormente, será trasladado a la comisaría en calidad de detenido, mientras las autoridades buscan esclarecer cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades respectivas.

Por otro lado, tanto la camioneta gris como la bicicleta del fallecido fueron trasladadas a la comisaría de Villa. Los agentes policiales ya iniciaron las investigaciones y deberán recoger testimonios, revisar las imágenes disponibles y determinar la dinámica exacta del accidente ocurrido cerca de la estación Matellini.

🔴🔵 Chorrillos: ciclista pierde la vida tras ser arrollado por una camioneta cerca a estación Matellini.



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Asimismo, las cámaras de Exitosa constataron las deficientes condiciones de la vía, donde existen numerosos huecos que obligan a los conductores a realizar maniobras para esquivarlos. A ello se suma que la zona no cuenta con una ciclovía, por lo que los ciclistas deben circular por la avenida principal, exponiéndose constantemente al peligro.

Es así que, este accidente vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los ciclistas al circular por vías sin infraestructura adecuada. La presencia de numerosos huecos y la falta de una ciclovía cerca de Matellini incrementan el peligro para quienes utilizan estos medios de transporte. Mientras continúan las investigaciones, será fundamental determinar responsabilidades y evaluar medidas que permitan mejorar la seguridad vial en esta zona de Chorrillos.