Minedu y Ejército recuperan 11 colegios afectados por lluvias en Lima Sur: podrán volver a clases el 24 de agosto

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Once colegios de Lima Sur comenzaron a ser recuperados por el Ministerio de Educación y el Ejército del Perú, luego de daños provocados por lluvias, aniegos y desagües colapsados. Las labores buscan restablecer las condiciones de los locales y permitir el retorno seguro de los estudiantes el lunes 24 de agosto.

Trabajos avanzan en colegios afectados

La intervención se desarrolla en instituciones educativas de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Según Andina, las clases presenciales fueron suspendidas temporalmente debido a la emergencia, mientras avanzan las acciones necesarias para recuperar los espacios escolares afectados en estas zonas.

La Primera Brigada de Fuerzas Especiales desplegó 130 efectivos para atender los centros educativos. Los militares realizan limpieza de ambientes, retiro de escombros y remoción del material educativo dañado por las inundaciones. Después continuarán las labores de fumigación y desinfección, con apoyo vecinal en las zonas intervenidas.

El apoyo se concentra en grupos de entre 10 y 15 efectivos, distribuidos según las dimensiones y necesidades de cada colegio. Las acciones incluyen la recuperación de ambientes escolares para restablecer condiciones de seguridad y facilitar el regreso de los alumnos a las aulas.

Los militares acudieron.

La operación comenzó en el colegio Juan Pablo II, ubicado en el sector 1 de Villa El Salvador. El plantel atiende a más de 500 estudiantes de inicial y primaria y figura entre los centros que sufrieron mayores daños durante la emergencia en Lima Sur.

Las inundaciones también afectaron materiales utilizados por los estudiantes y ocasionaron daños en 12 computadoras del colegio Juan Pablo II. El material educativo que quedó inutilizado será retirado y posteriormente reemplazado, de acuerdo con la información difundida sobre las labores ejecutadas en las escuelas afectadas directamente.

Coordinan retorno a clases

El director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales, informó que se trabaja para habilitar las aulas en el menor tiempo posible. También señaló que se mantiene la coordinación para reponer los materiales educativos afectados por las inundaciones en los colegios.

Retiraron residuos.

El general de brigada Ricardo Rosado Celado informó que los 130 efectivos del Ejército participan en la recuperación de los 11 colegios. También indicó que las labores están próximas a concluir y pidió mantener la calma mientras continúan los trabajos en las instituciones educativas.

La intervención tiene como fecha de referencia el lunes 24 de agosto, cuando se busca restablecer las clases presenciales. Para ello, las autoridades mantienen las labores de limpieza, desinfección, fumigación y recuperación de ambientes en los colegios afectados por las lluvias y aniegos registrados.