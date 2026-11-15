Papa León XIV en Chiclayo: fieles soportaron intensa lluvia para despedir al santo padre antes de su viaje a Cusco

15/11/2026 / Exitosa Noticias / Chiclayo

La emoción por la despedida del papa León XIV se vive intensamente en Chiclayo. Desde la noche del sábado, miles de fieles se congregaron en diferentes puntos de la ciudad para acompañar al santo padre durante sus últimas horas en la región, antes de continuar su visita pastoral al Perú con destino a Cusco.

Ni la lluvia ni las pistas mojadas han conseguido que los devotos abandonen las calles, pues mantienen la esperanza de verlo y recibir su bendición.

Lluvia se registró en horas de la madrugada

Desde tempranas horas de este domingo 15 de noviembre, pobladores y visitantes ocuparon el centro de Chiclayo y distintos tramos del recorrido que seguirá el pontífice hasta la base aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

La expectativa por su salida movilizó a familias enteras, adultos mayores y jóvenes que decidieron esperar durante varias horas para despedirse de quien consideran su Papa.

La lluvia de moderada intensidad comenzó aproximadamente a las 3:00 de la madrugada y complicó la situación en diferentes sectores de la ciudad. Varias calles y avenidas del centro y la periferia quedaron inundadas; sin embargo, los asistentes permanecieron en sus ubicaciones para no perder la oportunidad de ver al líder de la Iglesia católica.

Fieles soportan la lluvia para despedirse del papa León XIV

La escena en las calles chiclayanas estuvo marcada por paraguas, bolsas plásticas y otros objetos improvisados que los asistentes utilizaron para protegerse del agua. Aunque las condiciones climáticas dificultaron la espera, los devotos continuaron atentos a cualquier movimiento relacionado con la salida del pontífice.

Algunos fieles incluso comenzaron a entonar cánticos para llamar la atención del santo padre y expresar su cariño antes de que abandone la ciudad. La expectativa también se extendió entre quienes llegaron desde otros puntos de la región para participar de este último encuentro.

La permanencia de los asistentes durante toda la noche refleja el significado especial que tiene esta visita para los chiclayanos, quienes esperaron con entusiasmo la oportunidad de compartir nuevamente con León XIV, una figura muy cercana a la historia de la región por sus años de servicio pastoral.

¿A qué hora partirá León XIV rumbo a Cusco?

De acuerdo con la programación prevista, la salida del papa León XIV de Chiclayo está programad a para las 7:00 de la mañana de este domingo 15 de noviembre. El recorrido tendrá como destino la base aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, desde donde continuará su desplazamiento hacia la ciudad imperial del Cusco.

Su partida marcará el final de las actividades programadas en Chiclayo, una de las ciudades más significativas de su trayectoria religiosa en el Perú. Posteriormente, el pontífice continuará con su agenda pastoral en otras regiones del país.

La lluvia no consiguió apagar el entusiasmo de los chiclayanos, que permanecieron durante horas en las calles para despedir al papa León XIV. La multitudinaria espera y los cánticos reflejan el cariño de una ciudad que busca acompañarlo hasta el último momento de su paso por la región.