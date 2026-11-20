20/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras llevar a cabo esta mañana una nueva Junta de Portavoces, la Cámara de Diputados aprobó citar para el jueves 26 de noviembre al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, a fin de que responda por la incorporación del Perú al Escudo de las Américas y la organización de la visita del papa León XIV al Perú.

Como se recuerda, la noche del jueves 19 de noviembre, el diputado del Partido del Buen Gobierno, Nery Rodolfo Fernández Nina, presentó la Moción de Orden Día que invita al integrante del Gabinete Ministerial a dar explicaciones sobre, entre otros asuntos, por las fallas técnicas durante la misa ofrecida por el santo padre, el último lunes 16 en la Base Aérea de Las Palmas.

Deberá responder el pliego interpelatorio de 11 preguntas

Según el texto que cuenta con el aval de las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras, Juntos Por el Perú y Ahora Nación, Carlos Espá admitió que la participación del Perú en el mecanismo que impulsa Donald Trump respondía a una "decisión de naturaleza política", que no se había formalizado mediante un tratado internacional ni suponía, en ese momento, la asunción de obligaciones jurídicas vinculantes entre Estados.

"Resulta necesario precisar si, con posterioridad al anuncio de incorporación y a la declaración conjunta, el Estado peruano ha asumido compromisos adicionales o acordado acciones operativas, financieras o institucionales, en particular en materia de cooperación en seguridad, intercambio de información, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades", menciona el documento.

El segundo tema en mención por el cual es citado es con respecto a su responsabilidad como coordinador nacional para la "preparación, organización y gestión administrativa y logística" de la visita del papa León XIV al Perú; así como de sus actividades, reuniones y eventos preparatorios y conexos.

En ese sentido, el documento recuerda las fallas técnicas de audio y video que afectaron el desarrollo y la transmisión del acto litúrgico en la Base Aérea de Las Palmas, haciendo énfasis en que la visita fue declarada de interés nacional y contó con recursos públicos.

"Corresponde conocer las circunstancias en que se produjeron dichas fallas y las medidas adoptadas para prevenirlas y atenderla", apunta el texto firmado por los diputados.

Premier Luis Galarreta insta a hallar a los responsables por las desorganizaciones

En entrevista brindada esta viernes 20 de noviembre al programa "Hablemos Claro", el primer ministro Luis Galarreta Velarde se refirió sobre la entonces moción al canciller por los temas en mención, pero principalmente por la desorganización en la misa que ofreció Robert Prevost esta semana en Surco.

En ese sentido, indicó que la planificación de las actividades vinculadas a la visita papal estuvo a cargo de la Cancillería en coordinación con el Arzobispado de Lima, señalando que, corresponde determinar quiénes asumieron la responsabilidad operativa en cada una de las sedes programadas en el país.

"Yo no le voy a echar la culpa al sector privado porque sería un poco antiético mío. Tiene que haber, vamos a decir, responsabilidades de los contratos contractuales. Sí hay un tema del sector privado, un tema público administrativo y claro, el responsable político es el canciller, pero no es como que la Cancillería ha hecho solo Las Palmas", mencionó.

De esta manera, el canciller queda citado para que brinde sus descargos ante los cuestionamientos que recibe, no solo desde el Congreso, sino también de los mismos asistentes que fueron a la misa del papa León XIV en Lima.