20/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez descartó que Perú construya una cárcel con las mismas características del CECOT de El Salvador, establecimiento impulsado por Nayib Bukele. Además, también explicó qué medidas del sistema salvadoreño busca incorporar el Gobierno.

Ernesto Álvarez explica por qué Perú no tendrá un CECOT

Álvarez señaló que el país no necesita copiar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad construida en El Salvador para albergar a miles de reclusos.

El ministro Justicia explicó las diferencias entre ambos sistemas penitenciarios y sostuvo que el Gobierno desarrollará sus propios establecimientos considerando las condiciones y el respeto por los derechos fundamentales.

"No es necesario hacer un CECOT", sostuvo.

La declaración del ministro se produce mientras el Ejecutivo trabaja en la construcción de dos megacárceles en Huaura. El primer establecimiento, denominado Huacho 10, tendrá capacidad para 10.000 internos de alta peligrosidad y funcionará bajo un régimen cerrado y de aislamiento.

El segundo proyecto, conocido como Huacho 14, estará destinado a 14.000 internos primarios. Este penal estará vinculado al programa Cárceles Productivas, que contempla actividades laborales y la participación de empresas privadas en la elaboración de bienes.

#EnVivo | Ernesto Álvarez, ministro de Justicia: No es necesario hacer un CECOT o tomar medidas que restrinjan los derechos fundamentales; ese no es nuestro modelo de cárcel de máxima peligrosidad.



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Gobierno busca aplicar el trabajo penitenciario de El Salvador

Pese a descartar el modelo de máxima seguridad, Álvarez señaló que Perú sí tomará como referencia el sistema de actividades productivas que funciona en El Salvador. Para explicar esta propuesta, mencionó la granja penitenciaria de Santa Ana, donde participan miles de reclusos.

El ministro indicó que más de 10.000 internos salvadoreños realizan trabajos productivos a cambio de beneficios para reducir sus condenas, mediante un mecanismo conocido como 2x1. Entre las actividades mencionadas figuran la fabricación de muebles, materiales escolares, crianza de pollos y labores ganaderas.

"Paralelamente, sí queremos imitar a El Salvador en otro aspecto que no fue resaltado: visitamos la granja en Santa Ana, donde más de 10,000 internos desarrollan labores de trabajo a cambio de su reducción 2 por 1 en beneficio de libertad", añadió.

El titular de Justicia también explicó que las actividades laborales en los nuevos establecimientos peruanos estarán vinculadas con productos que tengan demanda en el mercado. La propuesta contempla incorporar maquinaria y trabajar con empresas privadas para ampliar las oportunidades de producción.

"No con talleres de Hello Kitty o cerámica", indicó.

De esta manera, el Ejecutivo proyecta desarrollar dos megacárceles en Huaura con capacidad conjunta para 24.000 internos. Mientras Huacho 10 estará destinado a reclusos de alta peligrosidad, Huacho 14 tendrá un enfoque productivo para internos primarios, siguiendo algunas experiencias del sistema penitenciario de El Salvador.