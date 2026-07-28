Tacna: Chile rinde homenaje a Perú con emotivo gesto por Fiestas Patrias

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la víspera de los 205 años de la Independencia del Perú, Tacna conmemora la importante fecha con el tradicional Contrapunto de Bandas entre las guarniciones militares de Perú y Chile y el desfile cívico-militar, actividades fijadas en el Centro Cívico de la ciudad.

Tradicional encuentro fortalece la hermandad entre Perú y Chile

Uno de los actos que congregó a un mayor número de asistentes durante las celebraciones por Fiestas Patrias fue el tradicional contrapunto de bandas militares de Perú y Chile. Esta ceremonia, que forma parte de las actividades conmemorativas en la región, destacó por el intercambio musical entre ambas delegaciones.

La programación también incluyó diversas expresiones culturales que pusieron en valor los lazos históricos entre Tacna y Arica. Asimismo, la participación de delegaciones militares y civiles permitió el desarrollo de ceremonias protocolares y presentaciones abiertas al público en distintos espacios de la ciudad.

El tradicional encuentro entre las bandas militares volvió a ocupar un lugar central dentro de la programación por Fiestas Patrias. El intercambio artístico entre las delegaciones de Perú y Chile fue uno de los momentos más esperados de la jornada.

La música y las danzas típicas marcaron la celebración, que reunió a familias y visitantes. Los asistentes siguieron las distintas presentaciones programadas como parte de las actividades conmemorativas.

🇵🇪 #FiestasPatrias│ #Tacna vivió el tradicional saludo protocolar de Chile por los 205 años de la Independencia del Perú.



La delegación chilena, encabezada por representantes del Ejército, ofreció una presentación musical acompañada por un grupo de danza. La Tercera Brigada de... pic.twitter.com/rXnJjb4UyF — Radio Uno (@radiouno_pe) July 27, 2026

Sonaron los himnos

La interpretación cruzada de los himnos nacionales fue uno de los momentos más significativos de la jornada. En el Paseo Cívico de Tacna, la banda del Ejército de Chile interpretó el Himno Nacional del Perú, mientras que la agrupación peruana hizo lo propio con el himno chileno.

El intercambio musical formó parte de la ceremonia organizada por las celebraciones de Fiestas Patrias. El acto reunió a autoridades civiles, militares y policiales, quienes participaron en el protocolo oficial.

De acuerdo con la Dirección Regional de Educación de Tacna, la ceremonia también contempló el izamiento del Pabellón Nacional y de la bandera de Tacna. Asimismo, se realizó el encendido de la lámpara votiva antes del tradicional contrapunto de bandas militares.

La misma entidad señaló que la entonación de ambos himnos representó un símbolo de respeto mutuo entre las dos naciones y acompañó la agenda oficial prevista para la fecha conmemorativa.

La jornada concluyó con el gran desfile cívico-militar en la avenida Grau, donde las delegaciones de Perú y Chile participaron en las actividades oficiales por el 205.° aniversario de la Proclamación de la Independencia del Perú.