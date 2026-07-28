Keiko Fujimori: Estas son las medidas de gobierno que la presidenta expuso en su mensaje a la Nación

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/07/2026
En su primer mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori trazó la hoja de ruta de su gestión para los próximos cinco años. Con un discurso que apeló tanto a la urgencia como a la visión de largo plazo, la mandataria anunció medidas inmediatas en materia económica y social, al tiempo que presentó reformas estructurales orientadas a recuperar la autoridad del Estado y modernizar sus instituciones.
Medidas económicas
Uno de los anuncios más destacados fue el incremento del sueldo mínimo a S/1,300, acompañado de un bono compensatorio para las micro y pequeñas empresas. Fujimori subrayó que la medida busca aliviar la situación de los trabajadores sin comprometer la sostenibilidad de los negocios, y que se complementará con políticas de formalización laboral y acceso a crédito para emprendedores.
En paralelo, confirmó la duplicación de Pensión 65, que pasará de S/350 a S/700 bimestrales, como parte de un esfuerzo por avanzar hacia una pensión universal para adultos mayores en pobreza extrema.
Empleabilidad y Educación
La presidenta también presentó el programa "Jóvenes con Futuro", destinado a reducir el desempleo juvenil mediante la ampliación de Beca 18 y la promoción de oportunidades de inserción laboral para más de 250,000 jóvenes.
En el ámbito educativo, anunció el relanzamiento del PRONAA para reforzar la alimentación escolar y el fortalecimiento de la infraestructura educativa, con el objetivo de reducir la desnutrición y la anemia infantil a la mitad durante su mandato.
Seguridad Ciudadana: Militares a las calles
En materia de seguridad, Fujimori planteó un plan integral que incluye la recuperación de barrios y carreteras, la modernización tecnológica de la Policía con sistemas de videovigilancia e inteligencia artificial, y la reforma penitenciaria para enfrentar el hacinamiento y la corrupción en los centros de reclusión.
Asimismo, anunció estados de emergencia focalizados con participación de las Fuerzas Armadas para combatir la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, así como el adelanto de una pronta solicitud de facultades legislativas para este ámbito y la contención del fenómeno El Niño.
Infraestructura y redes viales
La mandataria dedicó un tramo de su discurso a la infraestructura nacional, con proyectos emblemáticos como la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima y la construcción de nuevas líneas, el desarrollo de trenes de cercanías hacia Ica y Barranca, y la ejecución de la Nueva Carretera Central. Estas obras, dijo, buscan integrar al país y reducir los costos logísticos que afectan la competitividad.
Lucha contra la corrupción y la burocracia
En cuanto a la reforma del Estado, Fujimori anunció la creación de la Autoridad Nacional Digital, que permitirá otorgar identidad digital a cada ciudadano y simplificar trámites. También prometió transformar el sistema de compras públicas para reducir pérdidas y corrupción, y reformar el servicio civil con criterios de meritocracia y capacitación permanente.
Finalmente, reafirmó su compromiso con la democracia y el Estado de derecho, garantizando independencia de poderes, libertad de prensa y fortalecimiento del sistema de justicia. En política exterior, adelantó que su gobierno impulsará la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina y la relación con España, además de abrir nuevos vínculos con Medio Oriente.
El mensaje de Keiko Fujimori delineó un plan de gobierno que combina medidas inmediatas —como el aumento del sueldo mínimo y la duplicación de Pensión 65— con reformas de largo alcance en seguridad, infraestructura y modernización del Estado. La presidenta busca proyectar una imagen de equilibrio entre justicia social y estabilidad económica, en un escenario donde la ciudadanía espera resultados concretos y rápidos.