Keiko Fujimori: Estas son las medidas de gobierno que la presidenta expuso en su mensaje a la Nación

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En su primer mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori trazó la hoja de ruta de su gestión para los próximos cinco años. Con un discurso que apeló tanto a la urgencia como a la visión de largo plazo, la mandataria anunció medidas inmediatas en materia económica y social, al tiempo que presentó reformas estructurales orientadas a recuperar la autoridad del Estado y modernizar sus instituciones.

Medidas económicas

Uno de los anuncios más destacados fue el incremento del sueldo mínimo a S/1,300, acompañado de un bono compensatorio para las micro y pequeñas empresas. Fujimori subrayó que la medida busca aliviar la situación de los trabajadores sin comprometer la sostenibilidad de los negocios, y que se complementará con políticas de formalización laboral y acceso a crédito para emprendedores.

En paralelo, confirmó la duplicación de Pensión 65, que pasará de S/350 a S/700 bimestrales, como parte de un esfuerzo por avanzar hacia una pensión universal para adultos mayores en pobreza extrema.

Empleabilidad y Educación

La presidenta también presentó el programa "Jóvenes con Futuro", destinado a reducir el desempleo juvenil mediante la ampliación de Beca 18 y la promoción de oportunidades de inserción laboral para más de 250,000 jóvenes.

En el ámbito educativo, anunció el relanzamiento del PRONAA para reforzar la alimentación escolar y el fortalecimiento de la infraestructura educativa, con el objetivo de reducir la desnutrición y la anemia infantil a la mitad durante su mandato.

🔴🔵 #MeLlamoPerú🇵🇪🇵🇪| La presidenta Keiko Fujimori anunció que su Gobierno ampliará el programa Beca 18 para que más jóvenes puedan acceder a estudios superiores.



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Seguridad Ciudadana: Militares a las calles

En materia de seguridad, Fujimori planteó un plan integral que incluye la recuperación de barrios y carreteras, la modernización tecnológica de la Policía con sistemas de videovigilancia e inteligencia artificial, y la reforma penitenciaria para enfrentar el hacinamiento y la corrupción en los centros de reclusión.

Asimismo, anunció estados de emergencia focalizados con participación de las Fuerzas Armadas para combatir la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, así como el adelanto de una pronta solicitud de facultades legislativas para este ámbito y la contención del fenómeno El Niño.

Infraestructura y redes viales

La mandataria dedicó un tramo de su discurso a la infraestructura nacional, con proyectos emblemáticos como la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima y la construcción de nuevas líneas, el desarrollo de trenes de cercanías hacia Ica y Barranca, y la ejecución de la Nueva Carretera Central. Estas obras, dijo, buscan integrar al país y reducir los costos logísticos que afectan la competitividad.

🔴🔵 #MeLlamoPerú🇵🇪🇵🇪| La presidenta Keiko Fujimori aseguró que su Gobierno culminará las líneas de Metro en Lima y anunció la implementación de un sistema de transporte similar en Arequipa, Piura y Trujillo.



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Lucha contra la corrupción y la burocracia

En cuanto a la reforma del Estado, Fujimori anunció la creación de la Autoridad Nacional Digital, que permitirá otorgar identidad digital a cada ciudadano y simplificar trámites. También prometió transformar el sistema de compras públicas para reducir pérdidas y corrupción, y reformar el servicio civil con criterios de meritocracia y capacitación permanente.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la democracia y el Estado de derecho, garantizando independencia de poderes, libertad de prensa y fortalecimiento del sistema de justicia. En política exterior, adelantó que su gobierno impulsará la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina y la relación con España, además de abrir nuevos vínculos con Medio Oriente.

🔴🔵 #MeLlamoPerú🇵🇪🇵🇪| La presidenta Keiko Fujimori afirmó que su Gobierno trabajará para construir un Estado más cercano y al servicio de los ciudadanos. Asimismo, indicó que se impulsarán medidas para combatir la corrupción, frente a la cual prometió ser "implacable".



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El mensaje de Keiko Fujimori delineó un plan de gobierno que combina medidas inmediatas —como el aumento del sueldo mínimo y la duplicación de Pensión 65— con reformas de largo alcance en seguridad, infraestructura y modernización del Estado. La presidenta busca proyectar una imagen de equilibrio entre justicia social y estabilidad económica, en un escenario donde la ciudadanía espera resultados concretos y rápidos.