Mario Hart revela que vive con una mujer en su casa tras ruptura con Korina: ¿De quién se trata?

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Hart volvió a llamar la atención tras mostrar detalles de su nueva vida luego de su separación de Korina Rivadeneira. El piloto abrió las puertas de su casa de soltero durante una entrevista con Shirley Arica y protagonizó un curioso momento al revelar que actualmente comparte su vivienda con una mujer, lo cual despertó la sospecha de quien se trataría.

¿Con quién vive Mario Hart actualmente?

El encuentro ocurrió durante la segunda temporada de 'Shirley Arica In The House', espacio en el que la modelo visitó al exintegrante de 'Esto es guerra' para conocer más sobre su presente. Mientras recorrían los ambientes de la propiedad, la conversación tomó un giro inesperado cuando Shirley quiso saber cómo era ahora su convivencia.

En ese momento, la conductora le preguntó directamente con quién vivía, además de sus mascotas. Mario Hart respondió que compartía el hogar con una mujer, provocando una evidente sorpresa en Shirley Arica. La respuesta generó curiosidad porque se produjo después de su separación de Korina Rivadeneira, con quien tiene dos hijos.

Sin embargo, la intriga duró poco. Mario Hart explicó que la mujer a la que se refería era 'La Lore', una señora que trabaja en su casa y que se encarga de diferentes labores domésticas. "Es una señora que limpia, cocina, que me engríe, me cuida... es mi nana", explicó

¿Cuánto tiempo lleva Mario viviendo solo?

Por otro lado, durante el recorrido también se conocieron algunos detalles de la vivienda. El inmueble cuenta con piscina y un amplio espacio destinado a los perros del piloto. Asimismo, Shirley Arica quiso saber cuánto tiempo llevaba instalado en esta nueva etapa de su vida tras dejar la vivienda que compartía con Korina.

Aunque inicialmente Hart calculó que llevaba casi tres meses en su nuevo hogar, Shirley le pidió revisar mejor las fechas. Finalmente, el piloto precisó que se mudó en marzo y que, considerando que actualmente es julio, ya llevaba cerca de cuatro meses viviendo allí. Así, su comentario terminó siendo una curiosa anécdota.

Es así que, la revelación de Mario Hart generó sorpresa durante su encuentro con Shirley Arica, especialmente por tratarse de una nueva etapa tras su separación de Korina Rivadeneira. Sin embargo, el piloto dejó claro que su comentario no estaba relacionado con un nuevo romance, sino con la persona que lo acompaña y ayuda diariamente en su vivienda.