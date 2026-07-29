Mark Vito rinde tributo al Perú tras el mensaje a la nación de Keiko Fujimori: "Es un honor estar aquí"

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mark Vito volvió a captar la atención de los televidentes tras la primera aparición pública de su expareja Keiko Fujimori luego de asumir la Presidencia del Perú. El empresario decidió rendir homenaje al país desde un programa de televisión, protagonizando una presentación que combinó música, tradición y un momento personal, demostrando que tiene mucho amor por el país que lo acogió hace más de 20 años.

Mark Vito baila por el Perú

La participación de Mark Vito ocurrió en 'Mande quien mande', donde apareció caracterizado con un atuendo típico para interpretar una danza tradicional peruana. Al ritmo de 'Qué linda flor', el influencer mostró sus pasos de huayno y se sumó al ambiente festivo del espacio televisivo, generando comentarios entre los conductores y presentes.

Además de la presentación artística, Mark Vito aprovechó el momento para demostrar el vínculo que ha construido con el Perú durante los aproximadamente 20 años que lleva viviendo en el país. Aunque nació en Estados Unidos, el empresario aseguró que se siente cercano a las costumbres nacionales y destacó especialmente su conexión con Huancayo.

Asimismo, durante la conversación en el programa, Mark Vito habló sobre una particular dificultad que todavía mantiene pese a sus años en territorio peruano. El empresario reconoció que aún no siente que domine completamente el castellano, aunque dejó claro que disfruta de la cultura y las tradiciones que forman parte de su vida cotidiana.

"Hasta ahora no aprendo castellano, pero me gusta y decir que es un honor estar aquí representar a mis paisanos de Huancayo... ", dijo Mark muy emocionado.

Mark Vito en 'MQM'

Mark Vito quiere casarse con su novia

La aparición también tuvo un giro sentimental, pues Mark Vito hizo referencia a su actual relación con Leslie Echevarría. Entre bromas y risas, comentó que tendría que conversar con el padre de su pareja para solicitarle permiso para casarse con ella, dejando entrever que contempla seriamente dar un nuevo paso en su vida amorosa. "Vamos a hablar con mi suegro para que me permita casarme con su hija", agregó.

De esta manera, la presentación de Mark Vito terminó convirtiéndose en uno de los momentos llamativos de la jornada televisiva. Mientras Keiko Fujimori iniciaba una nueva etapa política con su primer mensaje como presidenta del Perú, su expareja optó por una faceta completamente distinta: celebrar al país a través de una danza tradicional y mostrar públicamente el cariño que asegura sentir por sus costumbres.