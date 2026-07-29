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¡Vuelve a sus inicios!

Piero Quispe inicia sus entrenamientos tras volver a Universitario de Deportes: "Un amor monumental"

Piero Quispe volvió a entrenar con Universitario de Deportes tras más de dos años y recibió la bienvenida oficial del club, que espera contar con su talento para conquistar nuevos títulos.

Piero Quispe retoma sus entrenamientos con Universitario de Deportes
Piero Quispe retoma sus entrenamientos con Universitario de Deportes (Composición Exitosa)

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 29/07/2026

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Piero Quispe volvió a los entrenamientos de Universitario de Deportes y protagonizó uno de los reencuentros más esperados por los hinchas cremas. El mediocampista, quien dejó el club hace más de dos años para continuar su carrera en el extranjero, ya trabaja nuevamente junto a sus compañeros y fue recibido oficialmente por la institución.

El regreso de Quispe representa una nueva etapa para el futbolista de 24 años, quien se formó en las divisiones menores de Universitario y alcanzó su mejor momento con el primer equipo en 2023, cuando fue campeón nacional. Ahora, tras sus experiencias en Pumas de México y Sydney FC de Australia, vuelve con la intención de recuperar protagonismo.

Universitario de la da bienvenida a Piero Quispe

Universitario no dejó pasar la oportunidad para darle la bienvenida a su antiguo jugador. A través de sus redes sociales y canales oficiales, el club destacó el vínculo que existe entre Quispe y la institución, además de recordar que el volante conoce desde muy joven la historia y el significado de defender la camiseta crema.

"El camino que comenzó en las divisiones menores del Club Universitario de Deportes tiene un nuevo capítulo. Piero Quispe regresa al club que lo formó para volver a vestir la camiseta crema, luego de más de dos años de experiencia en el fútbol internacional", escribieron en un comunicado.

De esta manera, el mediocampista se reincorpora a un plantel que busca mantenerse competitivo durante la segunda parte de la temporada. Su presencia se suma a la de Jairo Concha, Adrián Quiroz y Jordan Guivin, por lo que el técnico Héctor Cúper tendrá más alternativas para conformar su mediocampo.

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El objetivo de Universitario es claro: conquistar el Torneo Clausura y mantenerse en la pelea por el título nacional. En ese escenario, el retorno de Quispe genera expectativa entre los aficionados, quienes esperan volver a disfrutar de aquel futbolista que se ganó el cariño de la hinchada durante su primera etapa.

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"Con su regreso, Universitario vuelve a contar con un futbolista que conoce la institución, su historia y el significado de vestir la camiseta crema. Vuelve para aportar su talento, personalidad y experiencia al plantel, y reencontrarse con una hinchada que lo vio crecer", agregó el club en el comunicado.

De esta manera, Piero Quispe tendrá que adaptarse nuevamente al ritmo de la Liga 1 y demostrar que su experiencia internacional le permitió crecer futbolísticamente. Mientras tanto, su regreso ya despierta ilusión en Ate, donde esperan que pueda convertirse nuevamente en una pieza importante para Universitario y contribuir a la búsqueda de un nuevo campeonato.

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