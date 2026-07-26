Fiestas Patrias 2026: Policía desplegará más de 13 mil agentes que resguardarán a limeños el 28 y 29 de julio

26/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú presentó el plan general de seguridad para las celebraciones por Fiestas Patrias 2026, el cual contempla un amplio despliegue de efectivos para garantizar el normal desarrollo de las actividades protocolares del 28 y 29 de julio.

En Lima, se movilizarán 13.463 policías, mientras que a nivel nacional la cifra alcanzará los 32.000 agentes. El operativo también incluye la presencia permanente de personal de tránsito para orientar a conductores y peatones ante los desvíos que se aplicarán durante las ceremonias oficiales.

PNP resguardará actividades oficiales

Como parte del plan de seguridad, la PNP ha dispuesto un importante contingente para custodiar los principales eventos por el aniversario patrio. Para las actividades programadas el 28 de julio, entre ellas la tradicional Misa y Te Deum, la ceremonia de asunción de mando y la sesión solemne, se destinarán 3.550 efectivos policiales.

En tanto, para la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del 29 de julio, se desplegarán 9.913 agentes, quienes estarán a cargo de la seguridad de los asistentes, autoridades y participantes. Con ello, el número total de policías asignados en la capital llegará a 13.463 efectivos.

Asimismo, la institución informó que el operativo se replicará en todo el país, donde se movilizarán 32.000 policías para reforzar la seguridad durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

Control permanente del tránsito

La Policía también confirmó que durante las jornadas festivas se ejecutará un plan de cierre y restricción de vías en los sectores donde se desarrollarán las actividades oficiales, tal como ocurre cada año.

Debido a estas medidas, se implementarán desvíos vehiculares previamente establecidos con el objetivo de facilitar el desarrollo de las ceremonias y preservar la seguridad de los asistentes.

Además, agentes especializados de tránsito permanecerán desplegados durante las 24 horas para orientar a los conductores, regular la circulación y dirigir el flujo vehicular en las zonas afectadas por los cierres temporales.

Plan general de seguridad de la PNP por Fiestas Patrias también contará con personal efectivo de tránsito

Operativo garantiza orden y seguridad

La institución policial señaló que toda esta planificación forma parte del Plan General de Fiestas Patrias 2026 para este 28 y 29 de julio, elaborado para mantener el orden público y prevenir cualquier incidente durante las actividades oficiales.

Con este despliegue de personal y las medidas de control del tránsito, la PNP busca brindar condiciones de seguridad tanto a las autoridades como a la ciudadanía que participará en las celebraciones.

La Policía Nacional puso en marcha su plan de seguridad por las celebraciones de Fiestas Patrias 2026, con el despliegue de 13.463 agentes en Lima y 32.000 en todo el país para resguardar las actividades oficiales. El operativo contempla la presencia permanente de efectivos de tránsito para dirigir la circulación vehicular y peatonal ante los desvíos programados.