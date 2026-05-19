Gremios de transportes saludan anuncio de subsidio ante incremento del precio del combustible

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Unión de Gremios de Transportes y Multimodal (Ugtranm), Geovanni Diez, saludó que el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, haya dado el visto bueno para la aplicación de un subsidio a los trabajadores del sector ante el incremento del combustible.

Transportistas saludan anuncio de subsidio

La crisis energética en el país continúa apretando la economía de muchos peruanos, entre ellos los transportistas, quienes tienen que solventar el precio del combustible para poder trabajar. Según Geovanni Diez, desde fines de febrero, cuando se suscitó la ruptura de un tramo del gasoducto de Camisea, el precio del galón ha subido casi 11 soles en algunos lugares del territorio nacional.

"Tenemos un aproximado de subida de precio, del 28 de febrero hasta la fecha, de casi 11 soles por galón. Para nosotros, eso representa un 75% del costo operativo que tenemos. Es decir que casi todo lo que gastamos se ha traducido a lo que es combustible. Eso sin costar el resto de sobrecostos que ya tenemos. Y esa es la gran preocupación y la afectación directa que tenemos", indicó.

Ante este escenario, distintos gremios de transportistas habían anunciado que acatarían un paro nacional indefinido desde el próximo 2 de junio. Sin embargo, la medida podría suspenderse después de que, esta mañana, el titular del MEF confirmara que el MTC habilitará esta semana un subsidio para que los transportistas no se sigan viendo perjudicados.

"Este tema debió haber estado listo para los primeros días de mayo, pero no habíamos tenido respuestas por parte del Ejecutivo. Sentíamos que el acta que se había firmado, una vez más, no se iba a cumplir. Eso era la preocupación de todos los transportistas", señaló.

Exigen propuestas de candidatos

Geovanni Diez también informó que, en los próximos días, las asociaciones de transporte se reunirán con los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, para conocer sus propuestas y hacer escuchar sus demandas en beneficio del sector.

"Nosotros queremos escuchar de parte de ellos qué es lo que tienen a favor del transporte, cuál es el plan de gobierno y qué tiene para estos cinco años. El día de mañana seguramente estaremos con Keiko y al día siguiente vamos a estar con el equipo de Roberto Sánchez", señaló.

En síntesis, el presidente de la Unión de Gremios de Transportes Multimodal, Geovanni Diez, saludó que se anunciara un subsidio ante el incremento del combustible.