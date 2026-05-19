Reniec lanza megacampaña del DNI GRATIS en 22 regiones hasta el 24 de mayo: AQUÍ todos los detalles

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha puesto en marcha una nueva campaña nacional gratuita para la obtención del DNI. Desde el 18 al 24 de mayo del 2026, la institución ejecutará la iniciativa en 22 regiones del país: conoce quiénes se verán beneficiados.

DNI gratis en 22 regiones: Detalles de la campaña del Reniec

Con el objetivo de cerrar las brechas de indocumentación y garantizar que las poblaciones más desprotegidas en el país ejerzan su derecho fundamental a la identidad, el Reniec sigue ejecutando campañas gratuitas para el trámite del DNI y esta vez beneficiará a 22 regiones, que según precisaron serán de zonas rurales, alejadas y de difícil acceso.

De acuerdo al anuncio, la megacampaña se llevará a cabo desde el 18 al 24 de mayo en los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Durante estas jornadas, los asistentes podrán realizar de forma gratuita diversos trámites esenciales, tales como la inscripción por primera vez, renovación, duplicado, rectificación de datos, actualización de domicilio y el recojo del documento de identidad.

En total, las autoridades estatales proyectan concretar alrededor de 17 mil atenciones documentarias durante dicha semana de trabajo intensivo para personas en situación de vulnerabilidad social y económica.

Megacampaña gratuita del DNI: Lista de beneficiados

Reniec precisó que entre los principales beneficiarios se encuentran niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, comunidades indígenas y ciudadanos damnificados por emergencias, así como personas de zonas alejadas con limitado acceso a servicios del Estado.

Para conocer la lista completa de los lugares exactos donde se realizará la megacampaña del DNI gratuito del Reniec puedes ingresar a este ENLACE.

En el marco de esta iniciativa, la entidad también recuerda que en lo que va del año 2026, ya ha otorgado más de 150 mil documentos de identidad gratuitos mediante campañas similares a nivel nacional, consolidando una política social que durante el pasado año logró superar los 600 mil DNI entregados.

Beneficios del DNI en Perú

Recuerda que el DNI garantiza tu derecho a la identidad y te permite acceder a servicios de salud, educación y programas sociales. La versión electrónica (DNIe) añade beneficios clave como firma digital, identidad digital segura y acceso a trámites estatales en línea desde casa.

Es así como el Reniec anunció que desde el 18 al 24 de mayo realiza diversas campañas en 22 regiones del país, que beneficiarán a miles de ciudadanos que viven en zonas rurales, alejadas y de difícil acceso.